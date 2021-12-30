Состав
|Лучшие в составе
|Поз
|Воз
|В
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|
1Жан-Ноэль Амономе Ж. Амономе
|Вра
|24
|3
|0
|1
|0
|0
|
17Андре Бийого Поко А. Бийого Поко
|Пол
|29
|3
|0
|0
|1
|0
|
7Аарон Бупендза А. Бупендза
|Нап
|25
|3
|1
|0
|1
|0
|
12Каку Гуелор Канга К. Канга
|Пол
|31
|3
|0
|1
|1
|0
|
11Джим Аллевина Д. Аллевина
|Пол
|27
|3
|2
|0
|0
|0
Ближайшие матчи
Таблица
|Группа C
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|
1
|3
|2
|1
|0
|5:2
|7
|
2
|3
|1
|2
|0
|4:3
|5
|
3
|3
|1
|0
|2
|3:5
|3
|
4
|3
|0
|1
|2
|3:5
|1
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