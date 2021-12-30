Габон

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Состав

Лучшие в составе Поз Воз В И Г П Ж К
1
Жан-Ноэль Амономе Ж. Амономе 		Вра 24 3 0 1 0 0
17
Андре Бийого Поко А. Бийого Поко 		Пол 29 3 0 0 1 0
7
Аарон Бупендза А. Бупендза 		Нап 25 3 1 0 1 0
12
Каку Гуелор Канга К. Канга 		Пол 31 3 0 1 1 0
11
Джим Аллевина Д. Аллевина 		Пол 27 3 2 0 0 0
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Ближайшие матчи
30.12.2021 30 дек. 2021 чт -:-
Габон
-:-
Уганда
30.12.2021 30 дек. 2021 чт -:-
Товарищеские матчи. Сборные , Январь
Габон
-
Уганда
-
Товарищеские матчи. Сборные , Январь
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Таблица

Группа C И В Н П Мячи Очки
1
Марокко
3 2 1 0 5:2 7
2
Габон
3 1 2 0 4:3 5
3
Коморские Острова
3 1 0 2 3:5 3
4
Гана
3 0 1 2 3:5 1
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Результаты
23.01.2022 23 янв. 2022 вс 19:00
Буркина-Фасо
1(7) : 1(6)
Габон
23.01.2022 23 янв. 2022 вс 19:00
1/8 финала
Буркина-Фасо
1
Габон
1
Кубок африканских наций , 1/8 финала
18.01.2022 18 янв. 2022 вт 22:00
Габон
2 : 2
Марокко
18.01.2022 18 янв. 2022 вт 22:00
3 тур
Габон
2
Марокко
2
Кубок африканских наций , 3 тур
14.01.2022 14 янв. 2022 пт 22:00
Габон
1 : 1
Гана
14.01.2022 14 янв. 2022 пт 22:00
2 тур
Габон
1
Гана
1
Кубок африканских наций , 2 тур
10.01.2022 10 янв. 2022 пн 22:00
Коморские Острова
0 : 1
Габон
10.01.2022 10 янв. 2022 пн 22:00
1 тур
Коморские Острова
0
Габон
1
Кубок африканских наций , 1 тур
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