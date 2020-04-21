Игрок нарисовал на шее 2024-й год – так клуб сообщил о продлении контракта

Фофана второй сезон выступает в основной команде. Он – воспитанник «Сент-Этьена», раньше играл в нападении и следил за игрой Дидье Дрогба, но теперь – центральный защитник.

В этом сезоне с поздней осени он регулярно стал играть в основе клуб. Запомнился красной карточкой в матче с «Монако». Так бы и удалился, если бы не было ВАР – очевидный фол. Но соперник проводил атаку из офсайда, так что красную отменили.