Уэсли Фофана
Лига 1
Футбол
Сент-Этьен
Игрок нарисовал на шее 2024-й год – так клуб сообщил о продлении контракта
21 апреля, 15:55
Футболисты подписывают новые контракты с клубами даже во время пандемии коронавируса. Фотографии выглядят слегка по новому, как, например, у Афонсо Дэвиса и «Баварии»:
«Сент-Этьен» обновил контракт с 19-летним Уэсли Фофана и сначала просто сообщил об этом, а потом привел доказательство. Вышло оригинально:
Фофана второй сезон выступает в основной команде. Он – воспитанник «Сент-Этьена», раньше играл в нападении и следил за игрой Дидье Дрогба, но теперь – центральный защитник.
В этом сезоне с поздней осени он регулярно стал играть в основе клуб. Запомнился красной карточкой в матче с «Монако». Так бы и удалился, если бы не было ВАР – очевидный фол. Но соперник проводил атаку из офсайда, так что красную отменили.
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