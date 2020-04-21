Скучаете по аэропортам? Семья Кандревы сделала домашний – из беговой дорожки

Антонио Кандрева выложил в инстаграме видео, которое лучше всего показывает, как же все соскучились по перелетам.

Футболист использовал беговую дорожку как багажную карусель: по ней проехали собака, фирменная сумка «Интера», чемодан, детская коляска и (внезапно) огромный плюшевый медведь, пока жена и ребенок ждут рядом, а диктор объявляет рейсы.

Даже в геотеге Кандрева указал, что находится в аэропорту Милана.