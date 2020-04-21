Антонио Кандрева
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#Антонио Кандрева

Скучаете по аэропортам? Семья Кандревы сделала домашний – из беговой дорожки

21 апреля, 15:11

Инстаграм Кандревы

Антонио Кандрева выложил в инстаграме видео, которое лучше всего показывает, как же все соскучились по перелетам. 

Футболист использовал беговую дорожку как багажную карусель: по ней проехали собака, фирменная сумка «Интера», чемодан, детская коляска и (внезапно) огромный плюшевый медведь, пока жена и ребенок ждут рядом, а диктор объявляет рейсы. 

Даже в геотеге Кандрева указал, что находится в аэропорту Милана.

Кандрева со своей женой Луной Аллегри много лайков собирают на карантине. Вот они разбивают люстру, играя в футбол:

И играют в боулинг, где вместо кегель используют бутылки:

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