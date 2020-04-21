Антонио Кандрева
Скучаете по аэропортам? Семья Кандревы сделала домашний – из беговой дорожки
21 апреля, 15:11
Антонио Кандрева выложил в инстаграме видео, которое лучше всего показывает, как же все соскучились по перелетам.
Футболист использовал беговую дорожку как багажную карусель: по ней проехали собака, фирменная сумка «Интера», чемодан, детская коляска и (внезапно) огромный плюшевый медведь, пока жена и ребенок ждут рядом, а диктор объявляет рейсы.
Даже в геотеге Кандрева указал, что находится в аэропорту Милана.
Кандрева со своей женой Луной Аллегри много лайков собирают на карантине. Вот они разбивают люстру, играя в футбол:
И играют в боулинг, где вместо кегель используют бутылки:
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые