Лига 1
Сент-Этьен
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#Лига 1 #Сент-Этьен

Во Франции опять задерживался матч из-за фанатов – они закидали файерами поле «Сент-Этьена»

вчера, 23:04

Начало пятничного матча 11-го тура «Сент-Этьен»«Анжер» задерживалось. На поле полетели файеры, повсюду был дым.

Игроки ушли обратно в раздевалки.

Предполагается, что виноваты в случившемся фанаты «Сент-Этьена» – они недовольны политикой клуба. Ранее в чемпионате уже задерживалось несколько матчей из-за действий фанатов.

После паузы матч начался.

«Сент-Этьен» – главный аутсайдер Лиги 1, он идет на последнем месте. «Анжер» занимает пятую строчку в таблице.

Таблица Лиги 1

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