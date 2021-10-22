Лига 1
Сент-Этьен
Во Франции опять задерживался матч из-за фанатов – они закидали файерами поле «Сент-Этьена»
вчера, 23:04
Начало пятничного матча 11-го тура «Сент-Этьен» – «Анжер» задерживалось. На поле полетели файеры, повсюду был дым.
Игроки ушли обратно в раздевалки.
Предполагается, что виноваты в случившемся фанаты «Сент-Этьена» – они недовольны политикой клуба. Ранее в чемпионате уже задерживалось несколько матчей из-за действий фанатов.
После паузы матч начался.
«Сент-Этьен» – главный аутсайдер Лиги 1, он идет на последнем месте. «Анжер» занимает пятую строчку в таблице.
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