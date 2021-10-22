Во Франции опять задерживался матч из-за фанатов – они закидали файерами поле «Сент-Этьена»

Предполагается, что виноваты в случившемся фанаты «Сент-Этьена» – они недовольны политикой клуба. Ранее в чемпионате уже задерживалось несколько матчей из-за действий фанатов.

После паузы матч начался.

«Сент-Этьен» – главный аутсайдер Лиги 1, он идет на последнем месте. «Анжер» занимает пятую строчку в таблице.

Таблица Лиги 1