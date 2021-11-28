Серхио Рамос
ПСЖ
Лига 1
Сент-Этьен
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Рамос впервые попал в стартовый состав «ПСЖ». Матч против «Сент-Этьена» – дебютный через четыре месяца после перехода
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«ПСЖ» сыграет против «Сент-Этьена» в матче 15-го тура Лиги 1. Защитник Серхио Рамос попал в стартовый состав.
Это его первый матч за «ПСЖ» спустя четыре месяца после перехода. 24 ноября он впервые попал в заявку команды на игру Лиги чемпионов против «Манчестер Сити», но провел ее в запасе.
Последний раз Рамос выходил на поле в мае-2021, когда в Лиге чемпионов проиграл «Челси» в составе «Реала». 9 ноября он приступил к общим тренировкам в «ПСЖ» после восстановления от травмы.
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