Рамос впервые попал в стартовый состав «ПСЖ». Матч против «Сент-Этьена» – дебютный через четыре месяца после перехода

«ПСЖ» сыграет против «Сент-Этьена» в матче 15-го тура Лиги 1. Защитник Серхио Рамос попал в стартовый состав.

Это его первый матч за «ПСЖ» спустя четыре месяца после перехода. 24 ноября он впервые попал в заявку команды на игру Лиги чемпионов против «Манчестер Сити», но провел ее в запасе.

Последний раз Рамос выходил на поле в мае-2021, когда в Лиге чемпионов проиграл «Челси» в составе «Реала». 9 ноября он приступил к общим тренировкам в «ПСЖ» после восстановления от травмы.