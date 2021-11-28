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#Лионель Месси #ПСЖ #Лига 1 #Сент-Этьен
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Месси отдал три голевые передачи в матче против «Сент-Этьена». Это его первые ассисты в Лиге 1 в этом сезоне

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«ПСЖ» победил «Сент-Этьен» в матче 15-го тура Лиги 1. Нападающий Лионель Месси вышел на поле в стартовом составе и провел всю игру.

Месси отдал три голевые передачи: дважды ассистировал Маркиньосу, еще раз – Анхелю Ди Марии. Это его первые ассисты в Лиге 1.

В матче прошлого тура против «Нанта» Месси забил дебютный гол в Лиге 1. За два матча он набрал четыре очка (1+3). До этого Месси провел без результативных действий пять игр.

Рамос впервые попал в стартовый состав «ПСЖ». Матч против «Сент-Этьена» – дебютный через четыре месяца после перехода

Матч завершен
Сент-Этьен
Сент-Этьен
Буанга 25'
1:3
Матч завершен
ПСЖ
Париж
Неймар 5'
Маркиньос 45'
Ди Мария 79'
Маркиньос 90'
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Источник:
Гол
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