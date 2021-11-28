Лионель Месси
ПСЖ
Лига 1
Сент-Этьен
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Месси отдал три голевые передачи в матче против «Сент-Этьена». Это его первые ассисты в Лиге 1 в этом сезоне
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«ПСЖ» победил «Сент-Этьен» в матче 15-го тура Лиги 1. Нападающий Лионель Месси вышел на поле в стартовом составе и провел всю игру.
Месси отдал три голевые передачи: дважды ассистировал Маркиньосу, еще раз – Анхелю Ди Марии. Это его первые ассисты в Лиге 1.
В матче прошлого тура против «Нанта» Месси забил дебютный гол в Лиге 1. За два матча он набрал четыре очка (1+3). До этого Месси провел без результативных действий пять игр.
Рамос впервые попал в стартовый состав «ПСЖ». Матч против «Сент-Этьена» – дебютный через четыре месяца после перехода
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