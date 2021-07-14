Женская команда России по регби изолирована в Японии из-за коронавируса у массажиста сборной

Женскую сборную по регби изолировали на два дня. Игроки будут сдавать ежедневные тесты. Если они окажутся отрицательными, то изоляцию прекратят. Об этом РИА «Новости» сказал генменеджер сборной.

Ковид выявили у массажиста сборной, его увезли в больницу. Источник ТАСС утверждает, что угрозы снятия команды с Олимпиады нет.