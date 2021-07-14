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Женская команда России по регби изолирована в Японии из-за коронавируса у массажиста сборной

вчера, 13:50

Женскую сборную по регби изолировали на два дня. Игроки будут сдавать ежедневные тесты. Если они окажутся отрицательными, то изоляцию прекратят. Об этом РИА «Новости» сказал генменеджер сборной.

Ковид выявили у массажиста сборной, его увезли в больницу. Источник ТАСС утверждает, что угрозы снятия команды с Олимпиады нет.

  • Олимпиада стартует 23 июля. Турнир по регби-7 пройдет с 29 по 31 июля.
  • Россия выступает на Олимпиаде без гимна и флага из-за допинговых санкций. Флаг заменяет эмблема Олимпийского комитета России, гимн – фрагмент концерта Петра Чайковского.
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