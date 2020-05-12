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«Еще один удар по голове – и я стану овощем». Регбист перенес 50 черепно-мозговых и завещал мозг ученым
Энтони Фаинга’а провел в регби двадцать лет, играя с самого детства. Характеристика: смелый парень, который легко бросался соперникам в ноги. Отсюда – многочисленные травмы головы.
«Я получил минимум 50 сотрясения и десять раз терял сознание», – говорит Фаинга’а. Самое памятное – бронзовом ЧМ в игре против США, когда его унесли с поля из-за потери сознания на минуту.
Еще один эпизод – свадьба брата в 2016-м. На ней он был после непростой игры, в которой тоже получил травму головы. Он почти ничего не помнил: «Того дня будто не было. Меня держали у алтаря, меня трясло, смутно помню эпизод с кольцами. Потом кто-то меня вывел».
Энтони Фаинга’а (слева) с братом Сайа
В 32 года Фаинга’а понял, что дальше так нельзя: «Я очень люблю игру, но нужно было следить за здоровьем. Вероятно, остался всего один удар по голове, чтобы стать овощем и потерять способность играть со своими детьми».
Он рассказывал:
«Как-то раз мы ужинали, потом я начал невнятно говорить. У меня был затуманенный взгляд, и я смешно перемещался. Потом лег, но не знаю, через какое время жена нашла меня ползущим в ванную. Вызвали скорую, и я неделю провел в больнице»
«Худшее время в жизни – шесть недель я не мог смотреть на свет. Был в темной комнате, не мог читать, не мог смотреть телевизор, да ничего не мог делать. Вероятно, еще два месяца после этого прошло, когда я наконец стал ходить без головной боли и мигрени».
История схожа с ощущениями регбиста Пэта Лэмби, который вообще закончил в 28: «До сих пор просыпаюсь с головными болями. Это как просыпаться с похмельем, вот только прошлой ночью тебе не было весело. Или будто кто-то приложился по твоей голове бейсбольной битой».
Фаинга’а задумался об уходе из регби после операции на колене: «Думал: «Почему я начинаю вспоминать, где оставил свои вещи, куда положил ключи, во что вчера играли мои дети? Спасибо тому, кто ударил меня по колену – это дало мне время поразмыслить».
В регби в последние годы ввели ряд мер для уменьшения травм головы, но проблема остается. Австралия заметила риск после первого диагноза хронической травматической энцефалопатии, которая вызывает деменцию, схожую с болезнью Альцгеймера.
Фаинга’а сейчас работает в сфере страхования. Недавно он решил, что после смерти отдаст свой мозг ученым, чтобы они изучили последствия сотрясений. Он уже подписал необходимые документы и получил одобрение от близких. «Это того стоит, если я помогу хотя бы одному человеку».
В декабре ESPN сообщила, что несколько бывших регбистов тоже согласились участвовать в программе для Центра изучения мозга в Новой Зеландии.