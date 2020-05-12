«Еще один удар по голове – и я стану овощем». Регбист перенес 50 черепно-мозговых и завещал мозг ученым

Энтони Фаинга’а провел в регби двадцать лет, играя с самого детства. Характеристика: смелый парень, который легко бросался соперникам в ноги. Отсюда – многочисленные травмы головы.

«Я получил минимум 50 сотрясения и десять раз терял сознание», – говорит Фаинга’а. Самое памятное – бронзовом ЧМ в игре против США, когда его унесли с поля из-за потери сознания на минуту.

Еще один эпизод – свадьба брата в 2016-м. На ней он был после непростой игры, в которой тоже получил травму головы. Он почти ничего не помнил: «Того дня будто не было. Меня держали у алтаря, меня трясло, смутно помню эпизод с кольцами. Потом кто-то меня вывел».