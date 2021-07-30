🏉 Женская сборная России по регби-7 вышла в плей-офф Олимпиады

Россия провела последний матч группового этапа по регби-7 на Олимпиаде, в котором проиграла Новой Зеландии. Ее результаты:

❌ Великобритания (12:14)

✅ Кения (35:12)

❌ Новая Зеландия (0:33)

Таких результатов России хватило для выхода в плей-офф с третьего места. В четвертьфинале она снова сыграет против Новой Зеландии, он пройдет позднее 30 июля.

Регби-7 впервые включен в программу Олимпийских игр в 2016 году. Тогда Россия на них не квалифицировалась, поэтому Игры в Токио для нее дебютные на ОИ.