Олимпиада-2020
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🏉 Женская сборная России по регби-7 вышла в плей-офф Олимпиады
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Россия провела последний матч группового этапа по регби-7 на Олимпиаде, в котором проиграла Новой Зеландии. Ее результаты:
❌ Великобритания (12:14)
✅ Кения (35:12)
❌ Новая Зеландия (0:33)
Таких результатов России хватило для выхода в плей-офф с третьего места. В четвертьфинале она снова сыграет против Новой Зеландии, он пройдет позднее 30 июля.
Регби-7 впервые включен в программу Олимпийских игр в 2016 году. Тогда Россия на них не квалифицировалась, поэтому Игры в Токио для нее дебютные на ОИ.
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