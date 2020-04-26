КНДР

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🇰🇵 Ким Чен Ын рос под влиянием западного баскетбола (подсадил семейный повар) и всю жизнь фанател от звезд НБА
#Ким Чен Ын
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Северная Корея не будет участвовать на Олимпиаде в Токио
#Олимпиада-2020
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