КНДР
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🇰🇵 Ким Чен Ын рос под влиянием западного баскетбола (подсадил семейный повар) и всю жизнь фанател от звезд НБА
#Ким Чен Ын
26 апреля 2020, 19:36
# новости спорта
Северная Корея не будет участвовать на Олимпиаде в Токио
вчера, 10:44