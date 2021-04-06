Северная Корея не будет участвовать на Олимпиаде в Токио

В Северной Корее прошло заседание министерства спорта и Олимпийского комитета страны. На нем собравшиеся обсуждали текущие спортивные результаты представителей страны, а также возможность участия на Олимпийских играх в Токио.

Власти КНДР пришли к выводу, что сейчас выпускать спортсменов на Олимпиаду опасно. Причина – нестабильная ситуация с коронавирусом в мире. Это подтвердили агентства Reuters, Nk News (которое цитировало правительство Северной Кореи) и KCNA Watch.

Заявление КНДР:

«На последней встрече Олимпийский комитет КНДР обсудил предложения своих членов и решил не участвовать в 32-х Олимпийских играх. Так мы надеемся защитить своих спортсменов от мирового кризиса общественного здравоохранения, вызванного коронаврусом».

Это не в первый раз, когда Северная Корея отказывается от ОИ. В 1988-м она бойкотировала летнюю Олимпиаду в Сеуле.