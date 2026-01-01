Джейк Пол

Лента
Материалы
Новости
Кто такой Логан Пол – блогер, звезда ютуба, молодой миллионер. Который после скандала ушел в бокс на прибыльное шоу
#Логан Пол
Блогер Джейк Пол создал робота-маскота. И пришел с ним на взвешивание перед боксерским боем 🤖
#Джейк Пол
Тайсона и Джонса разогревали звезда данков НБА и мегапопулярный блогер. Итог – жесткий нокаут и вызов на бой Конора
#Тайсон – Джонс