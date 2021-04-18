Блогер Джейк Пол нокаутировал Бена Аскрена в первом раунде

Джейк Пол – американский 24-летний блогер, который продолжает карьеру в боксе. В первом своем поединке он нокаутировал бывшего баскетболиста Нейта Робинсона на разогреве боя Тайсона и Джонса.

18 апреля в Атланте состоялся вечер профессионального бокса. Джейк Пол встречался с бывшим чемпионом Bellator и ONE в полусреднем весе, бывшим бойцом UFC (последний поединок состоялся еще в 2019-м) Беном Аскреном. Пол нокаутировал Аскрена в первом раунде.

После победы Пол сказал:

«Это самый безумный момент в моей жизни. Я сказал вам, что сделаю это в первом раунде. Я сказал вам, что я настоящий боец. Я не знаю, сколько раз мне еще нужно доказать, что это действительно так».