Как создавалась «Фабрика звезд» – нервы, экстремальные условия, революция поп-музыки и телевидения, жизнь в закрытом доме

Музыкальному реалити «Фабрика звезд» – 20 лет. Первый выпуск вышел осенью 2002-го, а проект с паузами и перезагрузкой растянулся на 10 сезонов. Классический формат занял семь сезонов и освежил российский шоу-бизнес десятками молодых исполнителей, которые со временем стали полноценными звездами.

Каркас «Фабрики звезд»: затраты – миллион долларов за сезон, три тома с правилами производства, место съемок – заброшенный гастроном

«Фабрика звезд» – адаптация проекта Star Academy, производством которого занимался голландский продюсерский центр Endemol. Аналогичные версии шоу выходили в разных странах мира. Российское подразделение компании участвовало в разработке других телевизионных программ – например, «Цирк со звездами» или «Большой брат».

Производством «Фабрики звезд» на старте занимался продюсерский центр «ИВАН!» Эта компания снимала единственный концерт Дэвида Боуи в Москве, а ее генеральный директор Александр Бондарев руководил производством и технической поддержкой телевизионных версий церемонии инаугурации Владимира Путина в 2000 году. Бондарев рассказывал [ссылка ведет на интервью телеканалу «Дождь» – признан в России иностранным агентом] о запуске «Фабрики звезд»:

«Косте [Эрнст – генеральный директор Первого канала] понравился формат, долго они переговаривались по цене за лицензию, тоже было понятно, что мы поедем туда учить. И у него чуйка фантастическая, он понял, что может быть круче для русского человека подсматривать за поющими людьми? То есть соединились две самые большие страсти – попеть и поподсматривать.