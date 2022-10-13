Как создавалась «Фабрика звезд» – нервы, экстремальные условия, революция поп-музыки и телевидения, жизнь в закрытом доме
Музыкальному реалити «Фабрика звезд» – 20 лет. Первый выпуск вышел осенью 2002-го, а проект с паузами и перезагрузкой растянулся на 10 сезонов. Классический формат занял семь сезонов и освежил российский шоу-бизнес десятками молодых исполнителей, которые со временем стали полноценными звездами.
Каркас «Фабрики звезд»: затраты – миллион долларов за сезон, три тома с правилами производства, место съемок – заброшенный гастроном
«Фабрика звезд» – адаптация проекта Star Academy, производством которого занимался голландский продюсерский центр Endemol. Аналогичные версии шоу выходили в разных странах мира. Российское подразделение компании участвовало в разработке других телевизионных программ – например, «Цирк со звездами» или «Большой брат».
Производством «Фабрики звезд» на старте занимался продюсерский центр «ИВАН!» Эта компания снимала единственный концерт Дэвида Боуи в Москве, а ее генеральный директор Александр Бондарев руководил производством и технической поддержкой телевизионных версий церемонии инаугурации Владимира Путина в 2000 году. Бондарев рассказывал [ссылка ведет на интервью телеканалу «Дождь» – признан в России иностранным агентом] о запуске «Фабрики звезд»:
«Косте [Эрнст – генеральный директор Первого канала] понравился формат, долго они переговаривались по цене за лицензию, тоже было понятно, что мы поедем туда учить. И у него чуйка фантастическая, он понял, что может быть круче для русского человека подсматривать за поющими людьми? То есть соединились две самые большие страсти – попеть и поподсматривать.
Компания Endemol – лидер этого рынка. Они хозяева формата, они требуют неукоснительного соблюдения их Bible – это три вот таких тома. Да, библия персонажей, библия продакшн, библия о том, как монтировать. Там огромное количество супервайзеров и так далее».
По словам Бондарева (который назвал эту историю легендой), основатель компании Endemol Джон де Мол придумал формат Star Academy, когда разорился и спал на лавочке в саду, потому что ему негде было жить. Однажды де Мол увидел двух опохмеляющихся студентов и спросил: «Скажите, что интересно людям?» Один из них ответил: «Подсматривать».
Философия Endemol требует, чтобы подготовка и обучение персонала перед запуском проекта занимали восемь месяцев. «Мы это все захерачили (извините, другого слова нет) за 2,5 месяца, – вспоминал Бондарев. – Локацией был старый разрушенный гастроном на Дмитровском шоссе, 82. То есть классический советский гастроном, лежащий в руинах. Первый этаж, где жили, как мы их называем «полуфабрикаты», мы успели построить. Верхний, где вся команда, аппаратная и так далее, вот как здесь у вас, не успели».
Из-за проблем с визами супервайзеры из Голландии не попали на старт съемок. Александр Бондарев говорил: «Но на подготовку они приехали, а это октябрь месяц, уже холодно. И вот представьте себе: их приводят в такой разрушенный гастроном, ничего там, все закрыто же, ни один свет не горит. Они просто в ужасе. Их заводят туда, они идут, по колено грязь – ну такое разрушенное просто. Они посмотрели дом, все хорошо. Говорят: «А пойдемте в аппаратную».
Дальше они вступают просто: из потолка висят провода, в них вкручены лампочки. Проходят по коридору, там был один какой-то отдел, где мы разломали стены и построили аппаратную. Что такое построили аппаратную? Стояк, а на нем мониторы и пульты.
И стоят люди в зимней одежде, потому что мы не успели даже завезти стулья, и жмут кнопки. Ну и стоит шестиэтажный мат, естественно, потому что ни хера не работает, все на живую нитку. Они поворачиваются и говорят: «Что происходит?» Я им говорю: «Русское телевидение происходит, идите отдыхайте, ребята».
В 2005 году Forbes подсчитал, что на создание одного сезона «Фабрики звезд» без учета покупки лицензии и оборудования дома для участников требуется около одного миллиона долларов. Часть затрат покрывалась спонсорами – компаниями Samsung и Mia.
Дополнительную прибыль приносили зрительское смс-голосование (по данным Forbes, за один цикл за вычетом доли операторов связи «Фабрика звезд» получала около одного миллиона долларов) и гастроли участников по городам России – за тур их набиралось больше 100.
Композитор Игорь Матвиенко – руководитель и музыкальный продюсер первого сезона, куда его пригласил главный музыкальный редактор Первого канала Илья Бачурин. «Нам все говорили: «Сейчас приедут голландцы и все вам расскажут». И мы ждали этих голландцев. Они приехали буквально за два дня до начала шоу. Мы с ними пообедали – и все. То есть мы с нуля изобретали проект», – рассказывал Матвиенко.
Игорь Матвиенко назвал период работы на «Фабрике звезд» одним из самых сложных в карьере и сравнил его с армией. Из-за нагрузки и давления он страдал от бессонницы. В борьбе с ней помогали снотворное и занятия пилатесом: «Удавалось поспать часов по пять».
Отличие «Фабрики звезд» от зарубежных аналогов – неразвитый рынок. Создатели объясняли участникам, что им выпал лотерейный билет
Несмотря на проблемы с организацией и налаживанием технических процессов, Александр Бондарев выделял рейтинги и популярность «Фабрики звезд»: «И «Последний герой», и «Фабрика звезд», хотя мы и делали с нарушением всех Bible, лицензий и так далее, всегда у них [в компании Endemol] брали первое место, занимали по уровню цифр, по уровню отдачи, уровню тех эмоций, которые мы там достигали».
Задумка «Фабрики звезд» – за короткий срок раскрутить популярность участников, даже если у них нет нужного образования, гиперталанта или бэкграунда. Главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта [ссылка ведет на интервью Republic – признан в России иностранным агентом] говорил:
«Люди ломаются только в одном случае – если они бездарны, да и то – в бездарности ломаться нечему. Всех остальных, кто приходил на «Фабрику», мы учили так: вам выпал лотерейный билет, выигрышный, и у вас есть три месяца, за которые вы можете заставить себя полюбить всю страну, а можете заставить себя возненавидеть. Это – трамплин, вы можете взлететь и при правильной реализации таланта продолжать полет, а можете, даже взлетев, камнем грохнуться вниз и, не дай бог, разбиться».
Для молодых исполнителей это стало шансом, чтобы построить карьеру: Полина Гагарина попала в жюри шоу «Голос» и заняла второе место на Евровидении-2015, а Тимати запустил лейбл Black Star. Обратный пример – участница второго сезона Марианна Белецкая-Джонс, которая не продвинулась в шоу-бизнесе и выбрала пение на клиросе в храме.
Ведущая «Фабрики звезд» Яна Чурикова объясняла специфику российской версии ограниченностью рынка: «Почему мы отличаемся от западных аналогов? А потому, что в зарубежных проектах не нужно развивать рынок, рынок развит изначально. А у нас это возникло тогда, когда артистов-то было мало и все они были мейджоры.
Артистов, которые могли бы насытить рынок, не было. «Фабрика» изначально была придумана как бизнес-предприятие, которое должно с использованием множества компонентов – промоушна, телевидения, института музыкального продюсирования – взбодрить шоу-бизнес, чтобы появились новые единицы, чтобы рынок оживился».
В 2011 году генеральный директор Первого канала Константин Эрнст выделял «Фабрику звезд» в контексте политики: «Первые сезоны «Фабрики звезд» – то, что могло показаться новой, мирной по сравнению с девяностыми и приемлемой для большинства жизнью.
Первые сезоны «Фабрики звезд» были для меня попыткой создать новый стандарт русской поп-музыки. Группы «Корни», «Фабрика», Юлия Савичева и другие созданные каналом герои звучали по тем временам вполне авангардно, насколько это слово может быть применимо к постсоветской российской массовой культуре».
«Фабрика звезд» запустила в России формат реалити-шоу – часть создателей первого сезона ушла на «Дом-2»
«Фабрика звезд» – смесь конвейера по раскрытию талантов и реалити-шоу, где молодые исполнители жили в одном доме под ежедневным давлением камер. В течение нескольких месяцев они непрерывно занимались творческим развитием (вокал, танцы, работа над психологией и другое) и организовывали еженедельные отчетные концерты. Дополнительную интригу и внимание вносили романы между участниками.
Член группы производства «Фабрики звезд» с третьего по пятый сезон Ольга Боброва вспоминала о грязи, которую оставляли участники в доме: «Каждую пятницу в периметр спускались толпы уборщиц, которые надраивали им полы, посуду, шкафы, выгребали тонны разнообразного мусора. Как правило, в онлайн-трансляциях это время обозначалось крупным планом фикуса.
Вот уж кто может рассказать все и даже больше о жизни фабрикантов, так это наши уборщицы. Была у нас одна барышня, которая все продуктовые отходы любила сложить себе под кровать. Вот уж не знаю, для кого были эти заначки, но вонища периодически там стояла смертельная.
Вы можете себе представить? В герметично закрытом пространстве без окон и всего лишь с двумя дверьми удивительным образом даже зимой не переводились мухи. Толстые и жирные. Им всегда было чем поживиться. А наши операторы, следя за передвигающимися детьми по дому, проявляли чудеса ловкости и мастерства, умудряясь не задевать кадром очередные ношенные носки по центру комнаты или ошметки от колбасы».
«Когда я приходила в «Звездный дом», мой день начинался с того, что мы садились с редакторами и обсуждали, что происходит, – рассказывала ведущая Яна Чурикова. – Это [то, что происходило в доме] срежиссированная реальность: туда вбрасывалось что-то, какая-то тема, но то, как они реагировали на предлагаемые обстоятельства, реально проживалось. Это тот стандарт, по которому в нашей стране делались остальные реалити-шоу. Команда, которая была на первой «Фабрике звезд», частично ушла на «Дом-2» и это все».
Финалистка второго сезона «Фабрики звезд» Юлия Савичева вспоминала о психологическом давлении: «На природу нас начали вывозить только ближе к концу первого месяца нахождения на проекте. И выезды происходили раз в неделю. Эта атмосфера нахождения в четырех стенах очень влияла на психику – и, как впоследствии выяснилось, на здоровье. Нам очень не хватало свежего воздуха и солнца».
В доме участники первого сезона «Фабрики звезд» по радио узнали о трагедии «Норд-Ост» – это случилось спустя неделю после запуска первого сезона. Александра Савельева из группы «Фабрика» вместе с другими узнала о ситуации по радио, которое случайно оказалось у Александра Бердникова из «Корней»: «Он его включил, и первой новостью было то, что заминировали «Норд-Ост». Это было шоком для всех. Произошла трагедия на старте съемок. Нам прислали бумагу, что мы уезжаем, вывезли в какой-то загородный санаторий...»
«Круто ты попал на ТВ» – как эта фраза стала символом и хитом проекта
Песня «Круто ты попал на ТВ», которой открывались еженедельные выступления, с первого сезона стала узнаваемым гимном «Фабрики звезд». Музыку к ней написал композитор Игорь Матвиенко, а слова могли меняться из-за обстоятельств и нужной фактуры. Например, во втором сезоне под Пьера Нарцисса в тексте появилась строчка про Камерун.
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Автором основного текста и узнаваемой строчки «Круто ты попал на ТВ» стал Александр Елин. Он говорил о создании: «Хотя и чистая заказуха, а добавила плюс в карму». До этого Елин писал тексты для песен группы «Ария» – например, «Воля и разум» и «Колизей». Ему принадлежит авторство песни «Такого, как Путин»: «Отличная «минута славы» вышла».
Член группы производства «Фабрики звезд» Ольга Боброва рассказывала: «Все фабриканты пели песенку «Круто ты попал на ТВ», выстраиваясь в общую шеренгу-комбинацию к концу исполнения. Помните, как они все симпатично смотрелись в общей массе? Все такие разные, при этом очень гармоничные. Как вы теперь понимаете, формировалась такая глянцевая телекартинка еще на кастинге.
Конечно, были и Шоколадный заяц [Пьер Нарцисс], и Мигель, и впоследствии Виктория Манго – колоритные личности, которые разбавляли картинку. Но они лишь разбавляли и дополняли ее, а не разрушали. Ведь если попадался кто-то чересчур харизматичный, то проект грозил превратиться в «Фабрику одной звезды».