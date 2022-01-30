Шоу «Голос» придумал голландский бизнесмен: заработал миллионы, продал права в 67 стран и даже сейчас все контролирует
Создатель «Голоса» спорил с ирландцем из-за авторских прав. И получил «Эмми»
В 2010 году в Нидерландах вышло в эфир шоу The Voice of Holland. Его придумал бизнесмен Джон де Моль. Это руководитель продюсерских компаний Endemol и Talpa. В итоге Talpa и занялась голландским «Голосом». С созданием концепции де Молю помогал голландский певец Рул ван Велзен. В шоу именно он руководил победителем первого сезона Беном Сондерсом.
Вокруг создания «Голоса» было разбирательство. Джон де Моль судился с ирландцем Роем Барри. Тот утверждал, что первым придумал идею «Голоса». Барри еще в 2008 году добавил идейные материалы в хранилище сценариев. Они подтверждаются там авторскими правами. Он планировал создание программы «Голос Америки» с подобным форматом.
Talpa заранее не обращалась к Барри по поводу авторских прав. Уже потом юристы изучили его документы и пришли к выводу о различиях в идеях. Представители Talpa говорили, что после этого Барри пропал. Джон де Моль получил «Эмми» за создание телевизионного формата «Голоса». Тогда же представители Talpa лишний раз подтвердили – доказательств плагиата нет.
Когда продюсеры из США занялись американским «Голосом», они отмечали важность задумки со слепыми прослушиваниями. Именно она сделала «Голос» интереснее и важнее других конкурсов. Всего Talpa продала права на «Голос» в 67 стран. Они предусматривали и введение дополнительных адаптаций. Так везде появились детские конкурсы и даже «Голос» для возраста 60+.
Джон де Моль зарабатывал на продаже прав сотни миллионов. Почему шоу стало таким успешным? Один из факторов – хорошая продюсерская работа. Шоу получило дополнительную популярность, когда стало хитом на канале NBC. Пиковая аудитория насчитывала 14,4 миллиона человек. В нем принимала участие даже Кристина Агилера – слушала молодых участников.
Forbes оценивает состояние де Моля в 1,9 миллиарда долларов. Основа этих денег – продажа продюсерских компаний. Talpa Media ушла британскому ITV в 2015 году. The Guardian описывал формат сделки так: 500 миллионов евро + дополнительные бонусы. Потенциальная сумма могла достигнуть миллиарда. Сам де Моль сохранил все должности и продолжил работу.
В России на «Голосе» были скандалы. Все изменения по-прежнему зависят от голландцев
Первый канал показывает шоу «Голос» с 2012 года. В январе 2022 года состоялся юбилейный концерт, посвященный десятилетию «Голоса». В описаниях материалов Первый канал называет «Голос» главным вокальным шоу страны. Его первым победителем в 2012-м была Дина Гарипова, которая позже ездила на Евровидение. Она заняла там пятое место.
«Голос» в России постоянно менялся. Пользу от этих изменений подробно объяснял продюсер Юрий Аксюта еще в 2015 году: «Постараемся удивить зрителя как содержанием, так и формой. Даже кресла у тренеров будут другие – более удобные». Так продюсеры постоянно вносили косметические дополнения в формат, но общая концепция оставалась прежней.
В 2019-м в детском «Голосе» случился громкий скандал, когда победила дочь Алсу Микелла Абрамова. Позже Константин Эрнст признал факт накрутки голосов, которое подтвердило расследование. Он объявил победителями всех финалистов. На взрослом «Голосе» был другой скандал, когда в команду к Басте попала дочь ведущего Первого канала.
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«Голос» в России во многом держался на фигуре Александра Градского. Он умер в ноябре 2021 года, а в декабре решалось будущее «Голоса». Все согласования по изменениям формата проекта по-прежнему проходили с компанией Talpa. Так это работает во всех странах: продюсеры на местах придумывают изменения, а голландцы их согласовывают и подтверждают.
Джон де Моль занимается делами шоу в Нидерландах. Сейчас там развивается скандал из-за обвинений в домогательствах и насилии. С ними выступили несколько девушек, которые участвовали в шоу. Де Моль сначала сказал, что женщинам надо меньше молчать и сразу о таком рассказывать. Потом извинился – это выглядело обвинением в адрес самих женщин.