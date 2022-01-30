Шоу «Голос» придумал голландский бизнесмен: заработал миллионы, продал права в 67 стран и даже сейчас все контролирует

Создатель «Голоса» спорил с ирландцем из-за авторских прав. И получил «Эмми»

В 2010 году в Нидерландах вышло в эфир шоу The Voice of Holland. Его придумал бизнесмен Джон де Моль. Это руководитель продюсерских компаний Endemol и Talpa. В итоге Talpa и занялась голландским «Голосом». С созданием концепции де Молю помогал голландский певец Рул ван Велзен. В шоу именно он руководил победителем первого сезона Беном Сондерсом.

Вокруг создания «Голоса» было разбирательство. Джон де Моль судился с ирландцем Роем Барри. Тот утверждал, что первым придумал идею «Голоса». Барри еще в 2008 году добавил идейные материалы в хранилище сценариев. Они подтверждаются там авторскими правами. Он планировал создание программы «Голос Америки» с подобным форматом.

Talpa заранее не обращалась к Барри по поводу авторских прав. Уже потом юристы изучили его документы и пришли к выводу о различиях в идеях. Представители Talpa говорили, что после этого Барри пропал. Джон де Моль получил «Эмми» за создание телевизионного формата «Голоса». Тогда же представители Talpa лишний раз подтвердили – доказательств плагиата нет.