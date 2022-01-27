«Душат же типов в UFC, а тут по-своему чуть в УФСИН». Влади из «Касты» выпустил клип за появление в УК РФ статьи о пытках

Влади из группы «Каста» и «Комитет против пыток» (организация признана в России иностранным агентом) выпустили клип в поддержку введения в Уголовный кодекс статьи о пытках. В описании к видео об этом написано:

«В Уголовном кодексе России до сих пор нет отдельной статьи о пытках, хотя в стране есть тысячи жертв пыток. Нет статьи – нет и официального признания проблемы, нет возможности вести точную статистику и исследовать масштаб происходящего.

Мы боремся за то, чтобы незаконное насилие в полиции и тюрьмах стало видимым, его перестали прятать за размытым и не отражающим сути «превышением должностных полномочий», а виновные в пытках несли неотвратимое наказание».