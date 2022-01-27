«Душат же типов в UFC, а тут по-своему чуть в УФСИН». Влади из «Касты» выпустил клип за появление в УК РФ статьи о пытках
Влади из группы «Каста» и «Комитет против пыток» (организация признана в России иностранным агентом) выпустили клип в поддержку введения в Уголовный кодекс статьи о пытках. В описании к видео об этом написано:
«В Уголовном кодексе России до сих пор нет отдельной статьи о пытках, хотя в стране есть тысячи жертв пыток. Нет статьи – нет и официального признания проблемы, нет возможности вести точную статистику и исследовать масштаб происходящего.
Мы боремся за то, чтобы незаконное насилие в полиции и тюрьмах стало видимым, его перестали прятать за размытым и не отражающим сути «превышением должностных полномочий», а виновные в пытках несли неотвратимое наказание».
В клипе через анимацию показано, как пытки превращаются в выдуманные истории, в которых все хорошо.
«Руки стянуты за спину, больно, слов нет
Если чуть еще задвину – сустав лопнет.
Голова между столом и стеной
Все, терпение сдало».
После в ролике появляются реальные жертвы пыток.
Клип Влади и «Комитета против пыток» распространяется в нескольких медиа через материал с названием «Статья, которой нет». Внутри – белый текст, который для прочтения нужно выделить.
Проблема пыток стала подробно освещаться в России после того, как белорусский информатор Сергей Савельев (объявлен в международный розыск) опубликовал видеоархив на 100 ГБ, где были показаны пытки в колониях Саратовской области.