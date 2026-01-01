Влади

Дата рождения
17 декабря 1978 г.
Инфо
Российский рэпер, глава лейбла Respect Production, участник группы «Каста»
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Материалы
«Душат же типов в UFC, а тут по-своему чуть в УФСИН». Влади из «Касты» выпустил клип за появление в УК РФ статьи о пытках
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#политика
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