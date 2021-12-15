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Руй Витория
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#Спартак #РПЛ #Руй Витория

Витория покинул «Спартак» вместе с четырьмя ассистентами

13 минут назад

«Спартак» объявил об уходе Руя Витории с поста главного тренера. Стороны расстались по взаимному соглашению.

Слова на официальном сайте:

«Португалец навсегда останется в истории «Спартака» как тренер, выведший команду в плей-офф Лиги Европы с первого места в группе. Клуб благодарит Руя за это достижение.

Вместе с тем красно-белым необходим новый вектор, чтобы исправить турнирное положение в чемпионате России. Необходимость перемен вынудила стороны к поиску решения, которое устроило бы всех и пошло на пользу «Спартаку».

  • Витория возглавил «Спартак» в мае 2021 года.
  • «Спартак» при нем вылетел из квалификации Лиги чемпионов, но занял первое место в группе Лиги Европы с «Наполи», «Лестером» и «Легией».
  • В РПЛ «Спартак» после 18 туров идет девятым, находясь в четырех очках от зоны стыковых матчей.
  • Помимо Витории «Спартак» покидают четыре ассистента – Арналду Тейшейра, Сержиу Ботелью, Луиш Эштевеш и Вальтер Диаш.
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