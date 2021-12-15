Витория покинул «Спартак» вместе с четырьмя ассистентами

«Спартак» объявил об уходе Руя Витории с поста главного тренера. Стороны расстались по взаимному соглашению.

Слова на официальном сайте:

«Португалец навсегда останется в истории «Спартака» как тренер, выведший команду в плей-офф Лиги Европы с первого места в группе. Клуб благодарит Руя за это достижение.

Вместе с тем красно-белым необходим новый вектор, чтобы исправить турнирное положение в чемпионате России. Необходимость перемен вынудила стороны к поиску решения, которое устроило бы всех и пошло на пользу «Спартаку».