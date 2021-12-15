Спартак
РПЛ
Руй Витория
Витория покинул «Спартак» вместе с четырьмя ассистентами
13 минут назад
«Спартак» объявил об уходе Руя Витории с поста главного тренера. Стороны расстались по взаимному соглашению.
Слова на официальном сайте:
«Португалец навсегда останется в истории «Спартака» как тренер, выведший команду в плей-офф Лиги Европы с первого места в группе. Клуб благодарит Руя за это достижение.
Вместе с тем красно-белым необходим новый вектор, чтобы исправить турнирное положение в чемпионате России. Необходимость перемен вынудила стороны к поиску решения, которое устроило бы всех и пошло на пользу «Спартаку».
- Витория возглавил «Спартак» в мае 2021 года.
- «Спартак» при нем вылетел из квалификации Лиги чемпионов, но занял первое место в группе Лиги Европы с «Наполи», «Лестером» и «Легией».
- В РПЛ «Спартак» после 18 туров идет девятым, находясь в четырех очках от зоны стыковых матчей.
- Помимо Витории «Спартак» покидают четыре ассистента – Арналду Тейшейра, Сержиу Ботелью, Луиш Эштевеш и Вальтер Диаш.
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