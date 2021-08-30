Федун назвал домыслами увольнение Витории из «Спартака»

Президент «Спартака» Леонид Федун сказал: «Это все домыслы, которые я не комментирую».

Руй Витория возглавил «Спартак» перед началом этого сезона. До этого он тренировал «Ан-Наср», который покинул в конце 2020 года.

На данный момент «Спартак» занимает десятое место в РПЛ: две победы, ничья и три поражения. Команда проиграла «Бенфике» в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов и сыграет в группе Лиги Европы.

С 2015 года «Спартак» сменил шесть главных тренеров. До Витории команду тренировал Доменико Тедеско, который отработал полтора сезона.