Спартак
РПЛ
Леонид Федун
Руй Витория
Федун назвал домыслами увольнение Витории из «Спартака»
2 часа назад
Президент «Спартака» Леонид Федун сказал: «Это все домыслы, которые я не комментирую».
Руй Витория возглавил «Спартак» перед началом этого сезона. До этого он тренировал «Ан-Наср», который покинул в конце 2020 года.
На данный момент «Спартак» занимает десятое место в РПЛ: две победы, ничья и три поражения. Команда проиграла «Бенфике» в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов и сыграет в группе Лиги Европы.
С 2015 года «Спартак» сменил шесть главных тренеров. До Витории команду тренировал Доменико Тедеско, который отработал полтора сезона.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые