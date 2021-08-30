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Леонид Федун
Руй Витория
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#Спартак #РПЛ #Руй Витория #Леонид Федун

Федун назвал домыслами увольнение Витории из «Спартака»

2 часа назад

Президент «Спартака» Леонид Федун сказал: «Это все домыслы, которые я не комментирую».

Руй Витория возглавил «Спартак» перед началом этого сезона. До этого он тренировал «Ан-Наср», который покинул в конце 2020 года.

На данный момент «Спартак» занимает десятое место в РПЛ: две победы, ничья и три поражения. Команда проиграла «Бенфике» в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов и сыграет в группе Лиги Европы.

С 2015 года «Спартак» сменил шесть главных тренеров. До Витории команду тренировал Доменико Тедеско, который отработал полтора сезона.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
РБК
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