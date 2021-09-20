«Спартак» при Витории проиграл 7 из 11 матчей. Команда идет на девятом месте в РПЛ

«Спартак» проиграл ЦСКА в матче восьмого тура РПЛ. Это четвертое поражение в чемпионате и седьмое в сезоне.

Все поражения «Спартака» при Руе Витории: ❌❌ – в отборочном раунде Лиги чемпионов, ❌ – в Лиге Европы, ❌❌❌❌ – в РПЛ.

С начала сезона «Спартак» побеждал «Химки», «Крылья Советов» и «Урал». Сейчас команда занимает девятое место в РПЛ.

Витория возглавил «Спартак» в мае-2021. До этого он полгода не тренировал, но за карьеру дважды выигрывал чемпионат «Португалии» с «Бенфикой».