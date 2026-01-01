Руй Витория

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Футбол
Агент Ваноли анонсировал пресс-конференцию «Спартака» 17 декабря. На ней клуб объявит о новом тренере
#Спартак
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Футбол
Витория покинул «Спартак» вместе с четырьмя ассистентами
#Спартак
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Футбол
«Спартак» три матча подряд не забивал в еврокубках при Витории, но забил три гола «Наполи»
#Спартак
Футбол
«Спартак» при Витории проиграл 7 из 11 матчей. Команда идет на девятом месте в РПЛ
#Спартак
Футбол
«Спартак» сказал о полной поддержке Витории: «А разве кто-то в клубе говорил, что Руй уходит?»
#Руй Витория
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Футбол
Федун назвал домыслами увольнение Витории из «Спартака»
#Спартак
Футбол
«Спартак» при Витории проиграл пять матчей из восьми и забил пять голов
#Спартак
Футбол
«Спартак» проиграл четыре из первых пяти матчей под руководством Витории
#Спартак
Футбол
Что сказал Руй Витория на первой пресс-конференции: познакомился с командой, упомянул судейство, назвал «Спартак» авианосцем
#Руй Витория
Футбол
Витория – новый главный тренер «Спартака». Он подписал контракт на два года
#Руй Витория