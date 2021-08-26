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Руй Витория
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#Спартак #РПЛ #Руй Витория

«Спартак» при Витории проиграл пять матчей из восьми и забил пять голов

вчера, 20:56

«Спартак» проиграл «Сочи» в матче шестого тура РПЛ. Сейчас команда занимает восьмое место в турнирной таблице.

«Сочи» победил «Спартак» и возглавил РПЛ. Он не проигрывает четыре матча подряд в очных играх

Матч завершен
Спартак
Москва
Зобнин 60
1:2
Матч завершен
Сочи
Сочи
Барсов 65
Юсупов 72
  • Летом «Спартак» возглавил Руй Витория. С ним команда провела восемь матчей во всех турнирах: пять поражений, две победы и ничья.
  • За этот период «Спартак» забил пять голов и в двух матчах не пропустил.
  • «Спартак» не прошел «Бенфику» в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов и сыграет в групповом этапе Лиги Европы.
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Гол.ру
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