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«Сочи» победил «Спартак» и возглавил РПЛ. Он не проигрывает четыре матча подряд в очных играх
вчера, 20:27
- Последний раз «Спартак» побеждал «Сочи» в РПЛ в 2019 году. После этого «Сочи» трижды выиграл и еще раз сыграл вничью.
- «Сочи» набрал 12 очков и временно возглавил турнирную таблицу.
- Это третье поражение «Спартака» за шесть туров. У него семь очков и восьмое место в турнирной таблице.
В седьмом туре РПЛ «Спартак» сыграет против «Химок» (12 сентября), «Сочи» – против «Уфы» (12 сентября).
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