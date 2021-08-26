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#РПЛ #Спартак #Сочи

«Сочи» победил «Спартак» и возглавил РПЛ. Он не проигрывает четыре матча подряд в очных играх

вчера, 20:27
  • Последний раз «Спартак» побеждал «Сочи» в РПЛ в 2019 году. После этого «Сочи» трижды выиграл и еще раз сыграл вничью.
  • «Сочи» набрал 12 очков и временно возглавил турнирную таблицу.
  • Это третье поражение «Спартака» за шесть туров. У него семь очков и восьмое место в турнирной таблице.

В седьмом туре РПЛ «Спартак» сыграет против «Химок» (12 сентября), «Сочи» – против «Уфы» (12 сентября).

Матч завершен
Спартак
Москва
Зобнин 60
1:2
Матч завершен
Сочи
Сочи
Барсов 65
Юсупов 72
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Источник:
Гол.ру
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