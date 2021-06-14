Что сказал Руй Витория на первой пресс-конференции: познакомился с командой, упомянул судейство, назвал «Спартак» авианосцем

Новый главный тренер «Спартака»Руй Витория ответил на вопросы журналистов впервые после назначения. Ответы тренера в своем телеграм-канале передавал журналист Сергей Егоров.

📢 «Задача стать чемпионом непростая, но верим, что создадим команду победителя. Год юбилейный, но мы пришли, чтобы выиграть титул».

📢 (о критике со стороны Заремы Салиховой) «Это нормальное явление, часто случается в крупных клубах. Я тот, кто выигрывал титулы и раскрывал игроков. Такова жизнь. Первый наш разговор с ней был неплохой и дальше дела пойдут в гору. Детально познакомился с командой, знаю их семьи, детей, машины, сколько времени до базы».

📢 «Не люблю выстраивать автобус».

📢 «Мы хотим создать Спартак, с которым все будут считаться. Хочу увидеть хорошее судейство, но если увижу несправедливость, всегда скажу об этом».

📢 «Есть только один способ работы: взаимопонимание между директорами и тренером. Нужен диалог, поиск общего решения. Другого не дано».

📢 «Я стал у руля авианосца Спартак, особенным себя не считаю, я очередной тренер, который возглавил Спартак. Буду главным болельщиком Спартака».

📢 (о Лиге чемпионов) «Главное – подготовка. Неважно, кто будет соперником. Если бы ЛЧ была простым турнирам, мы бы играли там каждый год».