Руй Витория

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Кто меня вдохновлял в 2021 году. Авторы «Гола» радуются и благодарят
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#Гол
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«We lose 7-1». Как соцсети «Спартака» и «МЮ» реагируют на кошмар: тишина, сухость и гифка с Томом и Джерри
#Спартак
Витория в пяти матчах Спартака попробовал пять разных сочетаний полузащитников. Четыре игрока оттуда вернулись после Евро
#Спартак
У Витории два поражения в трех матчах РПЛ – так слабо не было с сезона-2012/13, когда в «Спартаке» был Карпин
#Руй Витория
Витория дал шанс резервистам «Спартака». Тем, кто раньше уходил в аренду или просто не играл
#Спартак
До «Спартака» Витория тренировал в Саудовской Аравии. Женился перед отъездом, заработал 7 миллионов, ушел на фоне долгов
#Руй Витория