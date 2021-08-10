Спартак
Руй Витория
«Спартак» проиграл четыре из первых пяти матчей под руководством Витории
вчера, 23:50
Руй Витория возглавил «Спартак» в мае. Официальные матчи стартовали в июле.
❌ «Рубин» – 0:1 (РПЛ)
✅ «Крылья Советов» – 1:0 (РПЛ)
❌ «Бенфика» – 0:2 (ЛЧ)
❌ «Нижний Новгород» – 1:2 (РПЛ)
❌ «Бенфика» – 0:2 (ЛЧ)
Итого – четыре поражения в первых пяти играх.
Следующий матч «Спартак» проведет дома против «Урала» в РПЛ. Игра будет первой для Игоря Шалимова в качестве нового тренера «Урала».
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