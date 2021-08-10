Спартак
Руй Витория
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#Спартак #Руй Витория

«Спартак» проиграл четыре из первых пяти матчей под руководством Витории

вчера, 23:50

Руй Витория возглавил «Спартак» в мае. Официальные матчи стартовали в июле.

«Рубин» – 0:1 (РПЛ)

«Крылья Советов» – 1:0 (РПЛ)

«Бенфика» – 0:2 (ЛЧ)

«Нижний Новгород» – 1:2 (РПЛ)

❌ «Бенфика» – 0:2 (ЛЧ)

Итого – четыре поражения в первых пяти играх.

Следующий матч «Спартак» проведет дома против «Урала» в РПЛ. Игра будет первой для Игоря Шалимова в качестве нового тренера «Урала».

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