«Спартак» проиграл четыре из первых пяти матчей под руководством Витории

Руй Витория возглавил «Спартак» в мае. Официальные матчи стартовали в июле.

❌ «Рубин» – 0:1 (РПЛ)

✅ «Крылья Советов» – 1:0 (РПЛ)

❌ «Бенфика» – 0:2 (ЛЧ)

❌ «Нижний Новгород» – 1:2 (РПЛ)

❌ «Бенфика» – 0:2 (ЛЧ)

Итого – четыре поражения в первых пяти играх.

Следующий матч «Спартак» проведет дома против «Урала» в РПЛ. Игра будет первой для Игоря Шалимова в качестве нового тренера «Урала».