«Урал» объявил об уходе Матвеева и назначит на его место Шалимова. Это вторая тренерская отставка в РПЛ за три тура

«Урал» и Юрий Матвеев разорвали контракт. На сайте клуба сказано, что решение принято сторонами совместно.

Матвееву 54 года. Всю тренерскую карьеру он провел в системе «Урала», где он тренировал молодежную команду и главную.

Новым главным тренером «Урала» станет Игорь Шалимов, пишет РИА «Новости» со ссылкой на президента клуба. Последним местом работы Шалимова был «Ахмат». Он тренировал его с 2019 по 2020 год.

Первой игрой Шалимова станет матч четвертого тура РПЛ против «Спартака».

«Урал» после трех туров РПЛ идет на предпоследнем месте в таблице с одним очком. Прошлый сезон клуб закончил на 12-й строчке – на три позиции выше зоны вылета.

В текущем сезоне это вторая отставка по ходу РПЛ. Первым тренером был Валерий Карпин, ушедший из «Ростова» после одного матча. Он объяснил уход сложностью совмещения работы в клубе и сборной России.