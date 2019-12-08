Каррера – новый тренер АЕКа. Это его первая работа после «Спартака»

Главные достижения в тренерской карьере Массимо Карреры:

Работа помощником Антонио Конте в чемпионском «Ювентусе».

Победа в чемпионате России со «Спартаком».

Карреру уволили из «Спартака» 22 октября 2018 года. С того времени он не работал. Назначение в греческий АЕК случилось после срыва переговоров с Леонидом Слуцким. АЕК выходил на Слуцкого с конкретным предложением, но тот слишком долго думал. Тогда АЕК переключился на Карреру.

В твиттере АЕКа опубликовали исторический момент (так они его назвали) с подписанием контракта сроком до лета 2021 года.