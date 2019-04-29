Кононов VS Каррера - чей «Спартак» успешнее? Только цифры

Еще несколько слов о важнейших матчах против команд из российского топ-5.

Каррере выпали все игры на выезде:

«Локомотив» – 0:0

«Краснодар» – 1:0

«Зенит» – 0:0

ЦСКА – 1:1

Кононов управлял «Спартаком» против этих соперников в домашних матчах:

«Локомотив» – 2:1

«Краснодар» – 1:1

«Зенит» – 1:1

ЦСКА – 0:2

6-5 по очкам в пользу итальянца, соответственно и разница мячей получше – 2:1 против 4:5.

Сейчас «Спартак» идет на пятом месте и смотрит уже не наверх, а вниз. Потеснить команду с еврокубковой пятой строчки способен тульский «Арсенал» – он отстает на одно очко, теоретически навязать борьбу могут «Оренбург» и «Ростов» (оба позади на четыре балла).

«Спартаку» осталось сыграть домашний матч с «Уфой» и провести три игры на выезде – с «Уралом», «Крыльями Советов» и «Оренбургом».