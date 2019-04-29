«Рубин» вытащил ничью со «Спартаком» на полупустом стадионе. Но угроза вылета осталась
Финансовый крах
В январе стало окончательно ясно: у «Рубина» жуткие проблемы с деньгами. Ни о каком укреплении состава и речи не шло – не было средств даже на зарплаты, что вылилось в конфликты с игроками.
«Только свободных агентов можем пригласить, да и их ведь надо на зарплату звать. Свободный игрок с копеечной зарплатой – вот таких мы можем рассматривать», – грустно констатировал Курбан Бердыев. Уже тогда было понятно – удержаться «Рубину» на своих позициях будет непросто, если даже удастся сохранить состав.
Минус Азмун, Навас, Кудряшов и Джанаев
Состав сохранить не удалось, более того, из «Рубина» ушла треть «основы»: Азмун отправился в «Зенит» биться за чемпионство, Кудряшов пригодился лидеру чемпионата Турции – «Истанбулу», Джанаев даже согласился играть за не самую сильную польскую команду «Медзь», а Навас закончил карьеру. Ушел из-за долгов и испанский защитник Чико.
Взамен удалось подписать четырех футболистов, из которых более-менее известен лишь один – полузащитник «Крыльев Советов» Башкиров. Приобрели Пантелеева из «Спартака», у которого даже нет опыта выступлений в РПЛ. Два других новичка – Акбашев из «Авангарда» и голкипер Городовой из норвежского «Конгсвингера».
В клубе все равно остались Гранат, Камболов, Могилевец, Полоз, Подберезкин и другие игроки, с которыми можно не рухнуть в опасную зону, но игровые проблемы были очевидны, состав заметно ослаб, а забивать некому вообще – лучшим бомбардиром являетсяцентральный защитник Сорокин с шестью голами.
Почти два месяца без побед
На зимний перерыв «Рубин» уходил на очень неплохой для себя седьмой позиции. Команда пропустила даже меньше, чем «Зенит», до зоны Лиги чемпионов всего пять очков, до Лиги Европы и вовсе три. Еще лучше стало после первого весеннего тура, где казанцы обыграли «Ахмат», забрались на строчку выше, а до тройки оставалось всего два балла. Но это был последний успех «Рубина» и самая высшая его точка в сезоне-2018/19.
Дальше последовал вылет из Кубка («Локомотив» – 0:1) и унылая серия из восьми матчей без побед. Более того, в них «Рубин» взял всего лишь четыре очка – ничьи с глухим аутсайдером «Енисеем», с борющейся за выживание «Уфой», а также с «Арсеналом» и «Спартаком». В проигранных матчах ЦСКА, «Ростову», «Крыльям Советов» и «Уралу» команда сподобилась всего на один забитый мяч.
Не бьют, не забивают, не обводят. Хотя перехватывают и отбирают
По статистике «Рубин» идет третьим с конца по голам и удачному дриблингу, предпоследним – по ударам (хуже дела с ними только у «Анжи»). К самоотдаче никаких претензий – по отборам и перехватам казанцы находятся в тройке лучших, по выигранным верховым единоборствам и вовсе лидируют.
Но что толку, результаты становятся только хуже.
На матчи никто не ходит
Инерция чемпионата мира еще работала летом, но все быстро встало на места осенью. Если на игры с «Краснодаром», ЦСКА и «Зенитом» еще приходило пятизначное число болельщиков, то матчи с «Крыльями» и «Уралом» привычно собрали 5-6 тысяч. Как стало холоднее, красавица «Казань Арень» опустела окончательно: 3282 на игре с «Динамо».
Весной, ясно, лучше не стало. Десять тысяч пришли на кубковый «Локомотив», но историческую в 2019 году победу (потому что она до сих пор единственная) над «Ахматом» вживую увидели всего 3425 фанатов. Сейчас в среднем так и ходят 5-6 тысяч.
Впрочем, сегодня «Открытие Арена», где «Рубин» проиграл, в какой-то мере напоминала казанский стадион – посещаемость у «Спартака» из-за последних неудач сильно рухнула. Так что играли почти в привычных условиях.
Вылететь – вполне реально
Прямой вылет может случиться только лишь при невероятном стечении обстоятельств «+11» от 15-го места за четыре тура до конца. Однако до зоны стыков запас всего в пять очков.
За четыре тура до конца такое преимущество кажется приличным, если бы не одна особенность в виде календаря. Играть «Рубину» осталось со сложным «Оренбургом», упертым, несмотря на финансовые проблемы, «Анжи», а также с «Локомотивом» и «Краснодаром», которые ведут отчаянную борьбу за место в Лиге чемпионов и выглядят сейчас по игре на голову сильнее казанцев.
В принципе, у «Крыльев» и «Динамо» календари не слишком проще, однако по игре оба этих клуба также выглядят приличнее, хоть та же Самара и угодила в серьезную полосу неудач и поражений.
«Рубин», скорее всего, обойдется без стыков и сохранит место в РПЛ но при нынешнем раскладе будущего у команды нет. С нынешним составом «Рубин» теряет очень много очков, приличные трансферы даже после многомиллионной продажи Азмуна едва ли предвидятся, футбол в Казани уже давно неинтересен, да и в чем в целом заключается стратегия развития клуба – неясно совершенно.
Главная звезда команды – Курбан Бердыев, но на волшебство он тоже способен далеко не всегда. Его победы над «Барселоной», «Атлетико», «Интером», «Челси» и «Баварией» остались в истории. Наступили безрадостные времена.
Россия. Премьер-лига. 26-й тур
Спартак (Москва) – Рубин (Казань) – 1:1 (1:0)
Голы: 1:0 – Фернандо, 23; 1:1 – Сорокин, 87.