«Рубин» вытащил ничью со «Спартаком» на полупустом стадионе. Но угроза вылета осталась

Почти два месяца без побед

На зимний перерыв «Рубин» уходил на очень неплохой для себя седьмой позиции. Команда пропустила даже меньше, чем «Зенит», до зоны Лиги чемпионов всего пять очков, до Лиги Европы и вовсе три. Еще лучше стало после первого весеннего тура, где казанцы обыграли «Ахмат», забрались на строчку выше, а до тройки оставалось всего два балла . Но это был последний успех «Рубина» и самая высшая его точка в сезоне-2018/19.

Дальше последовал вылет из Кубка («Локомотив» – 0:1) и унылая серия из восьми матчей без побед . Более того, в них «Рубин» взял всего лишь четыре очка – ничьи с глухим аутсайдером «Енисеем», с борющейся за выживание «Уфой», а также с «Арсеналом» и «Спартаком». В проигранных матчах ЦСКА, «Ростову», «Крыльям Советов» и «Уралу» команда сподобилась всего на один забитый мяч .

Не бьют, не забивают, не обводят. Хотя перехватывают и отбирают

По статистике «Рубин» идет третьим с конца по голам и удачному дриблингу, предпоследним – по ударам (хуже дела с ними только у «Анжи»). К самоотдаче никаких претензий – по отборам и перехватам казанцы находятся в тройке лучших, по выигранным верховым единоборствам и вовсе лидируют.

Но что толку, результаты становятся только хуже.