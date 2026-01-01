Массимо Каррера

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«Спартак» выбрал нового тренера как копию Карреры. Он и Ваноли поразительно похожи – но важно, что очень различаются условиями старта
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#Спартак
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«Локомотив» странно прощается с Николичем: вместо его фото публикует логотип. Фанаты злятся и вспоминают похожую историю «Спартака»
#Марко Николич
АЕК уволил Карреру, когда тот провалил все турниры и потерял контроль над командой
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#Массимо Каррера
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«Спартак» идет в РПЛ по графику чемпионского сезона: еще больше забивает и меньше проигрывает
#Спартак
Матчи «Спартак» – «Ахмат» – всегда шоу. Дебют Карпина, потасовка тренеров, чемпионский праздник
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#Спартак
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АЕК Карреры получил три красных за три минуты – и вышел в финал Кубка
#АЕК
Самый важный матч «Спартака» в XXI веке – дерби с ЦСКА, где решилось чемпионство
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#Спартак
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Каррера без работы почти год – как у него дела?
#Массимо Каррера
Фернандо в «Спартаке»: штрафные, лишний вес, «шоколадки на солнце»
#Фернандо
«Спартак» опять ставит на стандарты. Так было при Каррере, а потом его уволили
#Спартак
«Спартаку» нужно сохранить Ещенко. Он это заслужил
#Андрей Ещенко
Кононов VS Каррера - чей «Спартак» успешнее? Только цифры
#Спартак
Против «Урала» провалились уже три тренера «Спартака». Последний побеждавший – Каррера
#Спартак