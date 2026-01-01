Массимо Каррера

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Футбол
Каррера уволен из клуба третьей лиги «Бари». Он проработал там два месяца
#Массимо Каррера
Футбол
Новая работа Карреры – клуб из третьего дивизиона Италии
#Массимо Каррера
Футбол
АЕК уволил Карреру
#Массимо Каррера
Футбол
АЕК. Первые 15 матчей с Каррерой
#Массимо Каррера
Футбол
Каррера – новый тренер АЕКа. Это его первая работа после «Спартака»
#Массимо Каррера