«Спартак» идет в РПЛ по графику чемпионского сезона: еще больше забивает и меньше проигрывает
«Спартак» – единоличный лидер РПЛ после 12 туров. «Зенит» отстает на три очка, ЦСКА имеет матч в запасе и отставание в пять очков. Доменико Тедеско за такие достижения уже получил предложение о продлении контракта.
На этом отрезке «Спартак» был единоличным лидером РПЛ и в чемпионском сезоне-2016/17. Тогда команда даже набрала на одно очко больше, но имела два поражения. Тот «Спартак» возглавлял Массимо Каррера.
Что еще надо об этом знать:
👑 Тройка лидеров полностью повторяется. Тогда вместе со «Спартаком» в ней тоже были «Зенит» и ЦСКА.
👑 Сейчас «Спартак» больше забивает, но и пропустил уже 12 голов. Три из них забил ЦСКА в матче, где «Спартак» единственный раз проиграл (1:3).
👑 На старте чемпионского сезона из «Спартака» ушел Дмитрий Аленичев. Сейчас никакой смены тренера не было – Тедеско работает уже год.
👑 Промес в чемпионском сезоне забил 12 голов и сделал 10 ассистов. Понсе пока сравним с ним по голам, а еще повторил личные показатели по статистике за прошлый сезон.
👑 «Спартак» лидирует, но опять не играет в еврокубках. В 2016-м был вылет от АЕКа в Лиги Европы. По результатам прошлого сезона «Спартак» не попал даже в квалификацию.