«Спартак» идет в РПЛ по графику чемпионского сезона: еще больше забивает и меньше проигрывает

Что еще надо об этом знать:

👑 Тройка лидеров полностью повторяется. Тогда вместе со «Спартаком» в ней тоже были «Зенит» и ЦСКА.

👑 Сейчас «Спартак» больше забивает, но и пропустил уже 12 голов. Три из них забил ЦСКА в матче, где «Спартак» единственный раз проиграл (1:3).

👑 На старте чемпионского сезона из «Спартака» ушел Дмитрий Аленичев. Сейчас никакой смены тренера не было – Тедеско работает уже год.

👑 Промес в чемпионском сезоне забил 12 голов и сделал 10 ассистов. Понсе пока сравним с ним по голам, а еще повторил личные показатели по статистике за прошлый сезон.

👑 «Спартак» лидирует, но опять не играет в еврокубках. В 2016-м был вылет от АЕКа в Лиги Европы. По результатам прошлого сезона «Спартак» не попал даже в квалификацию.