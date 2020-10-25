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#Спартак #Футбол #РПЛ #Доменико Тедеско #Массимо Каррера

«Спартак» идет в РПЛ по графику чемпионского сезона: еще больше забивает и меньше проигрывает

вчера, 21:36
Александр Плеханов

Официальный сайт «Спартака»

«Спартак» – единоличный лидер РПЛ после 12 туров. «Зенит» отстает на три очка, ЦСКА имеет матч в запасе и отставание в пять очков. Доменико Тедеско за такие достижения уже получил предложение о продлении контракта.

На этом отрезке «Спартак» был единоличным лидером РПЛ и в чемпионском сезоне-2016/17. Тогда команда даже набрала на одно очко больше, но имела два поражения. Тот «Спартак» возглавлял Массимо Каррера.

Николай Живоглядов, Гол.ру

Что еще надо об этом знать:

👑 Тройка лидеров полностью повторяется. Тогда вместе со «Спартаком» в ней тоже были «Зенит» и ЦСКА.

👑 Сейчас «Спартак» больше забивает, но и пропустил уже 12 голов. Три из них забил ЦСКА в матче, где «Спартак» единственный раз проиграл (1:3).

👑 На старте чемпионского сезона из «Спартака» ушел Дмитрий Аленичев. Сейчас никакой смены тренера не было – Тедеско работает уже год.

👑 Промес в чемпионском сезоне забил 12 голов и сделал 10 ассистов. Понсе пока сравним с ним по голам, а еще повторил личные показатели по статистике за прошлый сезон.

👑 «Спартак» лидирует, но опять не играет в еврокубках. В 2016-м был вылет от АЕКа в Лиги Европы. По результатам прошлого сезона «Спартак» не попал даже в квалификацию. 

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Какой сейчас «Спартак»
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