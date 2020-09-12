«Спартак» в соцсетях выложил ролик с куклой-вуду с надписью «конь». С каждым голом в ворота ЦСКА в нее втыкают иголку

В телеграм-канале «Фалькао не приехал» нашли эту куклу в интернет-магазине. Оказывается, ее можно купить всего за 600 рублей.

По этому ролику высказалась главный редактор CSKA TV Екатерина Кирильчева. Вот тред в ее твиттере: