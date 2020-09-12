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#Спартак #РПЛ #Футбол #ЦСКА

«Спартак» в соцсетях выложил ролик с куклой-вуду с надписью «конь». С каждым голом в ворота ЦСКА в нее втыкают иголку

12 сентября, 19:09

твиттер «Спартака»

Дерби между ЦСКА и «Спартаком» состоится 13 сентября. Команды начали перестрелки в соцсетях уже сейчас. Первый ход – за ЦСКА: яркий ролик, на котором фанаты и игроки писали «Москва красно-синяя». Все началось с того, что Гайч, Фукс, Зайнутдинов и Эджуке говорят, что им нужно подготовиться к первому дерби.

Само видео:

«Спартак» ответил таким: на первом плане – кукла с подписью «конь». Дальше «Спартак» прокрутил голы в ворота ЦСКА. С каждым голом в куклу вонзалась одна иголка.

В телеграм-канале «Фалькао не приехал» нашли эту куклу в интернет-магазине. Оказывается, ее можно купить всего за 600 рублей.

По этому ролику высказалась главный редактор CSKA TV Екатерина Кирильчева. Вот тред в ее твиттере:

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