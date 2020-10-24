Эсекьель Понсе
РПЛ
Футбол
Спартак
Краснодар
Понсе всего за десять матчей повторил личный результат по голам в РПЛ за прошлый сезон
56 минут назад
- Понсе в сезоне-2019/20: 27 матчей, 6 голов, ассист.
- Понсе в сезоне-2020/21: 10 матчей, 6 голов, ассист.
Именно Эсекьель Понсе открыл счет в матче «Спартака» и «Краснодара». Он забивает в РПЛ уже в трех матчах подряд.
Летом 2019 года «Спартак» купил Понсе из «Ромы» за 3 миллиона евро.
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