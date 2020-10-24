Эсекьель Понсе
РПЛ
Футбол
Спартак
Краснодар
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#Эсекьель Понсе #Футбол #РПЛ #Спартак #Краснодар

Понсе всего за десять матчей повторил личный результат по голам в РПЛ за прошлый сезон

56 минут назад
  • Понсе в сезоне-2019/20: 27 матчей, 6 голов, ассист.
  • Понсе в сезоне-2020/21: 10 матчей, 6 голов, ассист.

Именно Эсекьель Понсе открыл счет в матче «Спартака» и «Краснодара». Он забивает в РПЛ уже в трех матчах подряд.

Летом 2019 года «Спартак» купил Понсе из «Ромы» за 3 миллиона евро.

Идет второй тайм
Краснодар
Краснодар
Сабуа 59
1:2
Идет второй тайм
Идет второй тайм
Спартак
Москва
Понсе 13
Мозес 33
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Как развивалась карьера Понсе в России
К «Спартаку» есть вопросы по трансферу Понсе
Раньше Понсе прыгал в Шунина и не мог забить в РПЛ. Сейчас – второй гол в трех матчах за сезон
Понсе промазал по пустым воротам. Через пять минут исправился и забил – так «Спартак» вырвал ничью
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