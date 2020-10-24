Понсе всего за десять матчей повторил личный результат по голам в РПЛ за прошлый сезон

Понсе в сезоне-2019/20 : 27 матчей, 6 голов, ассист.

: 27 матчей, 6 голов, ассист. Понсе в сезоне-2020/21: 10 матчей, 6 голов, ассист.

Именно Эсекьель Понсе открыл счет в матче «Спартака» и «Краснодара». Он забивает в РПЛ уже в трех матчах подряд.

Летом 2019 года «Спартак» купил Понсе из «Ромы» за 3 миллиона евро.