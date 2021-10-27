Краснодар
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#Краснодар #Кубань #Кубок России

«Краснодар» проиграл «Кубани», пропустил гол с 40 метров и вылетел из Кубка России. Это первое за шесть лет краснодарское дерби

6 минут назад
Матч завершен
Кубань
Краснодар
Лаук 6
Алейников 23
Лаук 63
3:0
Матч завершен
Краснодар
Краснодар

Матч прошел в элитном групповом раунде Кубка России. Команды набрали по три очка, но по результату очной игры в 1/8 финала вышла «Кубань».

  • Последний раз «Кубань» и «Краснодар» играли друг с другом в 2015 году в РПЛ. «Краснодар» победил со счетом 3:2.
  • На 23-й минуте полузащитник «Кубани» Василий Алейников забил гол с 40 метров. Детали – здесь.
  • Во втором тайме «Краснодар» остался в меньшинстве: две желтые карточки за минуту получил Реми Кабелла.
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Гол
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