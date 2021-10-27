Краснодар
Кубок России
Кубань
«Краснодар» проиграл «Кубани», пропустил гол с 40 метров и вылетел из Кубка России. Это первое за шесть лет краснодарское дерби
6 минут назад
Матч прошел в элитном групповом раунде Кубка России. Команды набрали по три очка, но по результату очной игры в 1/8 финала вышла «Кубань».
- Последний раз «Кубань» и «Краснодар» играли друг с другом в 2015 году в РПЛ. «Краснодар» победил со счетом 3:2.
- На 23-й минуте полузащитник «Кубани» Василий Алейников забил гол с 40 метров. Детали – здесь.
- Во втором тайме «Краснодар» остался в меньшинстве: две желтые карточки за минуту получил Реми Кабелла.
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые