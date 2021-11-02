Кубань

Краснодар
kuban
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Сайт
https://pfckuban.ru/
Страна
Россия
Стадион
Кубань
Тренер
Роберт Евдокимов
Р. Евдокимов
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Футбол
Жеребьевка 1/8 финала Кубка России: «Спартак» сыграет с «Кубанью», «Зенит» – с КАМАЗом, «Сочи» – с ЦСКА
#Кубок России
Футбол
«Краснодар» проиграл «Кубани», пропустил гол с 40 метров и вылетел из Кубка России
#Краснодар
Футбол
В 2016-м Фролов тоже получал наказание от клуба за интервью. Он играл за «Кубань» и сказал, что «Краснодар» лучше
#Евгений Фролов