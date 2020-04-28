Евгений Фролов
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#Евгений Фролов #Футбол #Краснодар #Крылья Советов #Кубань

В 2016-м Фролов тоже получал наказание от клуба за интервью. Он играл за «Кубань» и сказал, что «Краснодар» лучше

28 апреля 2020, 18:54

Вратарь тогда рассказал, что «Кубань» постепенно сходит с лидирующих позиций в городе, уступая «Краснодару». После этого его отправили в дубль. 

«Да, теперь я тренируюсь с дублем. Сбор основной команды пришлось покинуть. Случилось ли это из-за моего интервью на одной из радиостанций? Может быть. Знаю, что оно не понравилось руководству», – говорил тогда Фролов.

  • 27 апреля «Крылья Советов» объявили, что оштрафуют Фролова за критику государства страны.
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Подробно об истории с Фроловым:
«Крылья Советов» не просто наказали Фролова. Клуб исправил заявление на сайте и перебанил людей за комментарии
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