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Кубань
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Кубань
Краснодар
kuban
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Сайт
https://pfckuban.ru/
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Россия
Стадион
Кубань
Тренер
Роберт Евдокимов
Р. Евдокимов
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Матч-бомба в ФНЛ. «Кубань» и «Алания» сыграли 5:5 (да, ПЯТЬ-ПЯТЬ) с голом на 90+6'
1
#ФНЛ
17 ноября 2021, 22:41
1
Гол с центра поля – от игрока «Кубани». Так вернулось первое за шесть лет дерби с «Краснодаром»
#Кубань
27 октября 2021, 20:49
Гончаренко уже тренировал в Краснодаре – был скандал. Его уволили с формулировкой «мягкий характер», в ответ он назвал пару людей дерьмом
#Виктор Гончаренко
06 апреля 2021, 17:49
«Урожай» → «Кубань» с очень странной эмблемой – все недовольны, пока другая «Кубань» собирает толпу в любителях
2
#Кубань
27 июля 2020, 12:39
2
Савин на шоу Басты рассказал о договорном матче, где забил гол. Еще там были странные цифры и скандальный судья
#Евгений Савин
28 августа 2019, 11:51
Как часто в России умирают футбольные клубы
#РПЛ
07 июня 2019, 13:43
«Арсенал» попал в еврокубки. Вот еще 12 необычных клубов России, которые там играли
#Лига Европы
22 мая 2019, 22:30