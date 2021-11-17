Кубань

Краснодар
kuban
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https://pfckuban.ru/
Страна
Россия
Стадион
Кубань
Тренер
Роберт Евдокимов
Р. Евдокимов
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Матч-бомба в ФНЛ. «Кубань» и «Алания» сыграли 5:5 (да, ПЯТЬ-ПЯТЬ) с голом на 90+6'
1
#ФНЛ
1
Гол с центра поля – от игрока «Кубани». Так вернулось первое за шесть лет дерби с «Краснодаром»
#Кубань
Гончаренко уже тренировал в Краснодаре – был скандал. Его уволили с формулировкой «мягкий характер», в ответ он назвал пару людей дерьмом
#Виктор Гончаренко
«Урожай» → «Кубань» с очень странной эмблемой – все недовольны, пока другая «Кубань» собирает толпу в любителях
2
#Кубань
2
Савин на шоу Басты рассказал о договорном матче, где забил гол. Еще там были странные цифры и скандальный судья
#Евгений Савин
Как часто в России умирают футбольные клубы
#РПЛ
«Арсенал» попал в еврокубки. Вот еще 12 необычных клубов России, которые там играли
#Лига Европы