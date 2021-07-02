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#Алания Владикавказ #Уимблдон #Дарья Касаткина

«Алания» оштрафовала своего игрока за оскорбления Касаткиной из-за вылета с «Уимблдона»

02 июля, 20:40

Владимир Хубулов оштрафован после оскорбления теннисистки Дарьи Касаткиной. «Алания» не раскрыла точную сумму, но написала, что она составляет три месячных оклада Хубулова.

«Алания» объяснила решение неподобающим поведением игрока и ущербом репутации клуба. Хубулов после произошего извинился: «Сожалею о содеянном и обещаю впредь не совершать столь необдуманных поступков».

инстаграм Дарьи Касаткиной

  • Хубулов написал Касаткиной в личные сообщения в инстаграме после ее вылета с «Уимблдона». Она проиграла во втором круге бывшей пятой ракетке мира Алене Остапенко (1:6, 6:3, 6:8).
  • В третьем, решающем, сете Касаткина трижды делала брейк, выигрывая гейм на подаче соперницы, но сразу отдавала его.

Хубулову 20 лет, он играет за «Аланию» с 2020 года. В прошлом сезоне провел 25 матчей, забил два гола и отдал один ассист.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
инстаграм «Алании»
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