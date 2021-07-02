«Алания» оштрафовала своего игрока за оскорбления Касаткиной из-за вылета с «Уимблдона»

Владимир Хубулов оштрафован после оскорбления теннисистки Дарьи Касаткиной. «Алания» не раскрыла точную сумму, но написала, что она составляет три месячных оклада Хубулова.

«Алания» объяснила решение неподобающим поведением игрока и ущербом репутации клуба. Хубулов после произошего извинился: «Сожалею о содеянном и обещаю впредь не совершать столь необдуманных поступков».