Алания Владикавказ
ФНЛ
РФС отстранил главного тренера «Алании» на пять матчей за оскорбления судей. Игрока и тренера вратарей – на четыре
час назад
Дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС) вынес решения по матчу «Волгарь» – «Алания» (1:1). Он наказал трех членов «Алании»
- Пять матчей бана и штраф 100 тысяч рублей – главный тренер Спартак Гогниев
- Четыре матча бана и штраф 100 тысяч рублей – тренер вратарей Максим Фролкин
- Четыре матча бана – игрок Хетаг Кочиев
Все трое нарушили пункты регламента об оскорбительном поведении и использовании ненормативной лексики. Кочиев – в адрес соперника, Фролкин – официальных лиц, Гогниев – соперника и официальных лиц.
Во втором тайме арбитр назначил пенальти в ворота «Алании». Это вызвало негативную реакцию у штаба и игроков. С этого удара «Волгарь» забил свой единственный гол в матче.
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