РФС отстранил главного тренера «Алании» на пять матчей за оскорбления судей. Игрока и тренера вратарей – на четыре

Дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС) вынес решения по матчу «Волгарь» – «Алания» (1:1). Он наказал трех членов «Алании»

Пять матчей бана и штраф 100 тысяч рублей – главный тренер Спартак Гогниев

Четыре матча бана и штраф 100 тысяч рублей – тренер вратарей Максим Фролкин

Четыре матча бана – игрок Хетаг Кочиев

Все трое нарушили пункты регламента об оскорбительном поведении и использовании ненормативной лексики. Кочиев – в адрес соперника, Фролкин – официальных лиц, Гогниев – соперника и официальных лиц.

Во втором тайме арбитр назначил пенальти в ворота «Алании». Это вызвало негативную реакцию у штаба и игроков. С этого удара «Волгарь» забил свой единственный гол в матче.