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#Алания Владикавказ #ФНЛ

РФС отстранил главного тренера «Алании» на пять матчей за оскорбления судей. Игрока и тренера вратарей – на четыре

час назад

Дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС) вынес решения по матчу «Волгарь» – «Алания» (1:1). Он наказал трех членов «Алании»

  • Пять матчей бана и штраф 100 тысяч рублей – главный тренер Спартак Гогниев
  • Четыре матча бана и штраф 100 тысяч рублей – тренер вратарей Максим Фролкин
  • Четыре матча бана – игрок Хетаг Кочиев

Все трое нарушили пункты регламента об оскорбительном поведении и использовании ненормативной лексики. Кочиев – в адрес соперника, Фролкин – официальных лиц, Гогниев – соперника и официальных лиц.

Во втором тайме арбитр назначил пенальти в ворота «Алании». Это вызвало негативную реакцию у штаба и игроков. С этого удара «Волгарь» забил свой единственный гол в матче.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
сайт РФС
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