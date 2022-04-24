«Ливерпуль» – «Вильярреал» прогноз на матч 27 апреля Лига чемпионов, прогноз на футбол

27 апреля в 22:00 по московскому времени состоится первый полуфинальный матч Лиги чемпионов. Игра пройдет в Англии – «Ливерпуль» принимает «Вильярреал»

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Главные ставки на матч «Ливерпуль» – «Вильярреал»

На данный момент БК Winline предлагает для ставок следующие основные варианты:

Победа «Ливерпуля» – 1,29.

Победа «Вильярреала» – 9,8.

Победа «Ливерпуля» с форой -1,5 – 1,81.

«Вильярреал» с форой +1,5 – 2,00.

ТБ3 – 1,89.

ТМ3 – 1,91.

Форма команд: «Ливерпуль»

С января по апрель у «Ливерпуля» очень мощный отрезок. Во всех турнирах за это время было сыграно 23 матча, из которых выиграно 19. В 14 из этих игр «Ливерпуль» не пропустил ни гола.

За это время «Ливерпуль» заметно подтянулся в чемпионате – он укрепился на втором месте в турнирной таблице АПЛ и вклинился в чемпионскую гонку за «Ман Сити». За пять матчей до завершения чемпионата команда отстает от «Сити» всего на одно очко. И шанс выиграть лигу, безусловно, остается.

Между матчами против «Вильярреала» предстоит игра против «Ньюкасла», который укрепился в середине таблицы и не обременен турнирными задачами.

Форма команд: «Вильярреал»

«Вильярреал» стабилен в выкидывании фаворитов из Лиги чемпионов – сначала досталось «Ювентусу», потом вылетела от него еще и «Бавария». В Примере дела так же хорошо не идут. Это во второй половине апреля последовали победы над «Хетафе» и «Валенсией». А до этого «Вильярреал» в пяти матчах набрал лишь каких-то четыре очка.

«Вильярреал» идет седьмым в Примере и после победы «Бетиса» в Кубке Испании пока может претендовать на Лигу конференций. Между играми против «Ливерпуля» «Вильярреал» сыграет с «Алавесом», который вылетает из Примеры.

Что немаловажно: у «Вильярреала» для подготовки к «Ливерпулю» есть целая неделя. Команда не играла в выходные, так как испанский тур состоялся среди недели. Таким образом, против «Ливерпуля» она сыграет через семь дней после последнего матча.

Личные встречи «Ливерпуля» и «Вильярреала»

Команды всего раз пересекались в еврокубках. Было это в 2016 году и тоже в полуфинале, но Лиги Европы. «Вильярреал» выиграл дома 1:0, но получил 0:3 на «Энфилде» от команды Юргена Клоппа.

Что интересно, в финале тогда «Ливерпуль» проиграл именно команде Унаи Эмери – «Севилья» обыграла его в Базеле со счетом 3:1.

Перед матчем «Ливерпуль» – «Вильярреал»

В девять из последних десяти матчей ЛЧ «Ливерпуль» забивал минимум два гола. И в 10 из 11 – не проигрывал. Но и у испанцев есть хорошая серия из пяти подряд матчей в ЛЧ без поражений. И соперники в них были кто – «Аталанта» и по два раза «Ювентус» и «Бавария».

Прогноз на матч «Ливерпуль» – «Вильярреал»

«Вильярреал» с форой +2 – 1,57: команда Эмери умеет упираться, это мы знаем с прошлого финала Лиги Европы, где за 120 минут ее так и не расколол «МЮ». Та же история и с «Ювентусом» и «Баварией» – они вообще на двоих забили испанцам лишь дважды. «Ливерпуль» все же сильнее прошлых соперников «Вильярреала», но он не терпит закрытую игру. А «Вильярреал» такой игрой при Эмери тоже стал силен.

«Вильярреал» не забьет – 1.96: все-таки давление «Ливерпуля» на «Энфилде» всегда велико, испанцам будет сложно даже доходить до чужих ворот, тем более, создавать моменты. Да и что с Жераром Морено – не очень ясно.

«Обе забьют – нет» – 1,8: такие же аргументы. С другой стороны, «Вильярреал» забивал «Юве» и «Баварии» в каждой игре, что не играет в пользу этой ставки.