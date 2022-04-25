«Ливерпуль» – «Вильярреал». Обзор, прогноз и ставки на матч: 27 апреля
Конец апреля – время для полуфинальных матчей Лиги чемпионов. В паре «Ливерпуль» – «Вильярреал» первая игра пройдет в Англии:
- Матч состоится 27 апреля.
- Начало – в 22:00 по московскому времени.
- Winlineоценивает прямую победу «Ливерпуля» коэффициентом 1,3. Успех «Вильярреала» – 10,0. Если в матче будет забито больше двух голов – сработает коэффициент 1,68.
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Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» – «Вильярреал»
- «Матч ТВ» покажет эту встречу в прямом эфире. Начало трансляции – в 21:45 по московскому времени.
- Смотреть игру можно онлайн на сайте «Матч ТВ».
С января у «Ливерпуля» сыграно 23 матчей, из которых команда выиграла 19, причем 14 игр прошли всухую. «Ливерпуль» выиграл Кубок лиги и борется за Лигу чемпионов, АПЛ и Кубок Англии. В АПЛ он лишь на очко отстает от «Ман Сити» за пять матчей до финиша.
«Вильярреал» выбил из ЛЧ «Ювентус» и «Баварию». В Примере у него еще недавно была серия из пяти матчей с четырьмя набранными очками. Во второй половине апреля получилось лучше – победы над «Хетафе» и «Валенсией». В таблице пока седьмое место. При этом у «Вильярреала» для подготовки к матчу с «Ливерпулем» была целая неделя – испанского тура не было в выходные.
«Ливерпуль» и «Вильярреал» всего дважды встречались в еврокубках. В 2016 году это тоже была стадия полуфинала, но Лиги Европы. «Вильярреал» выиграл дома 1:0, но уступил 0:3 на «Энфилде» от команды Юргена Клоппа. Интересно, что в финале Клопп проиграл команде Унаи Эмери – «Севилья» обыграла его в Базеле со счетом 3:1.
«Ливерпуль» забивал минимум дважды в девяти из последних десяти матчей, не проигрывал в десяти из 11. Зато на стороне испанцев хорошая серия из пяти подряд матчей в ЛЧ без поражений.