«Ливерпуль» – «Вильярреал». Обзор, прогноз и ставки на матч: 27 апреля

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» – «Вильярреал»

«Матч ТВ» покажет эту встречу в прямом эфире. Начало трансляции – в 21:45 по московскому времени.

Смотреть игру можно онлайн на сайте «Матч ТВ».

С января у «Ливерпуля» сыграно 23 матчей, из которых команда выиграла 19, причем 14 игр прошли всухую. «Ливерпуль» выиграл Кубок лиги и борется за Лигу чемпионов, АПЛ и Кубок Англии. В АПЛ он лишь на очко отстает от «Ман Сити» за пять матчей до финиша.

«Вильярреал» выбил из ЛЧ «Ювентус» и «Баварию». В Примере у него еще недавно была серия из пяти матчей с четырьмя набранными очками. Во второй половине апреля получилось лучше – победы над «Хетафе» и «Валенсией». В таблице пока седьмое место. При этом у «Вильярреала» для подготовки к матчу с «Ливерпулем» была целая неделя – испанского тура не было в выходные.

«Ливерпуль» и «Вильярреал» всего дважды встречались в еврокубках. В 2016 году это тоже была стадия полуфинала, но Лиги Европы. «Вильярреал» выиграл дома 1:0, но уступил 0:3 на «Энфилде» от команды Юргена Клоппа. Интересно, что в финале Клопп проиграл команде Унаи Эмери – «Севилья» обыграла его в Базеле со счетом 3:1.

«Ливерпуль» забивал минимум дважды в девяти из последних десяти матчей, не проигрывал в десяти из 11. Зато на стороне испанцев хорошая серия из пяти подряд матчей в ЛЧ без поражений.