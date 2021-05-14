Все-все про формат нового турнира Лига конференций. Кто и откуда туда попадает. Как он изменит все еврокубки

По форматам все просто. Но кто куда вылетает до групп?

Тут сложнее.

🔴➡️🟢 Из ЛЧ в ЛК:

20 вылетевших из предварительного и первого раунда квалификации ЛЧ – во второй раунд квалификации ЛК.

🔴➡️🟡 Из ЛЧ в ЛЕ (привычно):

13 вылетевших из второго раунда квалификации ЛЧ – в квалификацию ЛЕ.

6 вылетевших из третьего раунда квалификации ЛЧ – в раунд плей-офф ЛЕ.

10 вылетевших из раунда плей-офф ЛЧ – в группу ЛЕ.

🟡➡️🟢 Из ЛЕ в ЛК:

7 вылетевших из раунда квалификации ЛЕ – в раунд плей-офф ЛК.

10 вылетевших из раунда плей-офф ЛЕ – в группу ЛК.

Но можно запомнить вот такой шпаргалкой.

Если совсем ранняя стадия ЛЧ, то вылет в ЛК. Если квалификация ЛЧ – то вылет уже в ЛЕ. Если квалификация ЛЕ – то вылет в ЛК.

Какие теперь особенности у евротурниров?

🔴 В Лиге чемпионов в целом ничего не меняется, только команды с очень ранних раундов вылетают в Лигу конференций.

🟡 В Лиге Европы играют 15 победителей национальных кубков из стран с первого по 15-е место по рейтингу УЕФА. Если Кубок выигрывает команда, участвующая в ЛЧ, то вместо нее в ЛЕ попадает следующая после ЛЧ-мест команда в лиге. Плюс к ним – по одной дополнительной команде из пяти топ-лиг, плюс вылетевшие из квалификаций ЛЧ.

🟡 Именно поэтому турнир ЛЕ должен стать интереснее – там не будет засилья команд из лиг слабее . Из стран с 16-го места по рейтингу и ниже в группу смогут просочиться всего несколько команд – и только из ЛЧ.

🟡 Но при этом Лига Европы фактически дублирует Лигу чемпионов по формату (те же восемь групп по четыре команды). Просто он будет чуть более разнообразным по составу участников из разных стран .