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#Лига конференций #Лига чемпионов #Лига Европы

Все-все про формат нового турнира Лига конференций. Кто и откуда туда попадает. Как он изменит все еврокубки

час назад

УЕФА разрабатывал проект по внедрению третьего еврокубка в добавление к Лиге чемпионов и Лиге Европы еще с середины 2010-х. В декабре 2018-го УЕФА подтвердил: новый турнир будет. Осенью 2019-го он получил длинное название «Лига конференций УЕФА».

Президент УЕФА Александер Чеферино преимуществах: «Больше матчей для большего количества клубов, больше ассоциаций на групповых этапах».

С лета 2021 года у нас будут три евротурнира:

🔴 Лига чемпионов

🟡 Лига Европы

🟢 Лига конференций

Во что теперь превратятся еврокубки с 2021 по 2024 год?

🔴 Лига чемпионов

Изменений не будет. Привычная картина:

  • Предварительный раунд, три квалификационных, раунд плей-офф за выход в группу.
  • Групповой этап с восемью группами по четыре команды.
  • Плей-офф: 1/8, 1/4 и далее по кубковой системе.

🟡 Лига Европы

Было:

  • 5 раундов отбора. Предварительный раунд, три квалификационных раунда, раунд плей-офф за выход в группу. 
  • 12 групп по четыре команды.
  • По две лучшие команды из групп выходят в 1/16, к ним добавляются восемь команд из ЛЧ.

Стало:

  • 2 раунда отбора. Один раунд квалификации и раунд плей-офф за выход в группу.
  • 8 групп по четыре команды.
  • Победители восьми групп выходят в 1/8
  • Вторые команды групп играют стыки с восемью командами из ЛЧ (то есть занявшими там третьи места в группах) – победители пар выходят в 1/8. Далее – по привычной кубковой системе.

🟢 Лига конференций (далее – ЛК)

  • 5 раундов отбора. Три раунда квалификации, раунд плей-офф за выход в группу.
  • Копия ЛЧ и ЛЕ: 8 групп по четыре команды.
  • Копия ЛЕ: Победители восьми групп ЛК выходят в 1/8.
  • Копия ЛЕ: Вторые команды групп играют стыки с восемью командами из ЛЕ (то есть занявшими третьи места) – победители пар выходят в 1/8. Далее – по привычной кубковой системе.

Победитель ЛК получит прямую путевку в Лигу Европы на следующий сезон.

Логотип ЛК

УЕФА

По форматам все просто. Но кто куда вылетает до групп?

Тут сложнее.

🔴➡️🟢 Из ЛЧ в ЛК:

  • 20 вылетевших из предварительного и первого раунда квалификации ЛЧ – во второй раунд квалификации ЛК.

🔴➡️🟡 Из ЛЧ в ЛЕ (привычно):

  • 13 вылетевших из второго раунда квалификации ЛЧ – в квалификацию ЛЕ.
  • 6 вылетевших из третьего раунда квалификации ЛЧ – в раунд плей-офф ЛЕ.
  • 10 вылетевших из раунда плей-офф ЛЧ – в группу ЛЕ.

🟡➡️🟢 Из ЛЕ в ЛК:

  • 7 вылетевших из раунда квалификации ЛЕ – в раунд плей-офф ЛК.
  • 10 вылетевших из раунда плей-офф ЛЕ – в группу ЛК.

Но можно запомнить вот такой шпаргалкой. 

Если совсем ранняя стадия ЛЧ, то вылет в ЛК. Если квалификация ЛЧ – то вылет уже в ЛЕ. Если квалификация ЛЕ – то вылет в ЛК.

Какие теперь особенности у евротурниров?

🔴 В Лиге чемпионов в целом ничего не меняется, только команды с очень ранних раундов вылетают в Лигу конференций.

🟡 В Лиге Европы играют 15 победителей национальных кубков из стран с первого по 15-е место по рейтингу УЕФА. Если Кубок выигрывает команда, участвующая в ЛЧ, то вместо нее в ЛЕ попадает следующая после ЛЧ-мест команда в лиге. Плюс к ним – по одной дополнительной команде из пяти топ-лиг, плюс вылетевшие из квалификаций ЛЧ.

🟡 Именно поэтому турнир ЛЕ должен стать интереснее – там не будет засилья команд из лиг слабее. Из стран с 16-го места по рейтингу и ниже в группу смогут просочиться всего несколько команд – и только из ЛЧ.

🟡 Но при этом Лига Европы фактически дублирует Лигу чемпионов по формату (те же восемь групп по четыре команды). Просто он будет чуть более разнообразным по составу участников из разных стран.

🟡 Лига конференцийзабирает часть команд из ЛЕ – несколько мест из топ-лиг плюс все остальные, игравшие ранее в квалификациях и иногда добиравшиеся до группы ЛЕ. Например, в прошлом сезоне почти из всех стран, входящих в УЕФА, в ЛЕ попадали по три команды (включая РПЛ). Сейчас – у топ-пяти лиг будет по две, еще у десяти – одна.

РПЛ

🟢 В Лиге конференций изначально будут играть по три команды из стран с 16-го по 50-е место (исключая Лихтенштейн, так как часть клубов играет в Швейцарии). По две команды – из стран с шестого по 15-е (включая РПЛ).

🟢 В ЛК без топ-команд не обойдется – по одной из пяти топ-лиг. Но им не гарантирован групповой этап. Для группы им нужно будет пройти раунд плей-офф. Если брать по состоянию на 12 мая, то в ЛК попадают, например, «Тоттенхэм», «Вильярреал», «Рома», «Марсель» и менхенгладбахская «Боруссия».

Представьте эти пять команд в плей-офф ЛК, добавьте туда по одной команде из Португалии, России (ох, сложно, но представьте) и Голландии плюс потенциально восемь вылетевших команд из ЛЕ (мы уже сказали, что турнир станет сильнее) – и плей-офф получится вполне зрелищным. Но это при условии, если команды из топ-пять отнесутся к турниру серьезно.

А как формируется квалификация? Сложно ли понять это теперь?

У каждой страны есть определенное количество команд, распределенных по разным турнирам. У топ-4 рейтинга УЕФА (Англия, Испания, Германия, Италия) – это максимум: четыре в ЛЧ, две в ЛЕ, одна в ЛК. У большой группы стран, включая Россию, – две в ЛЧ, одна в ЛЕ, две в ЛК. И так далее.

Рейтинг УЕФА

В самом механизме квалификации в целом нет ничего сложного. В еврокубках есть деление на путь чемпионов и нечемпионов, но здесь мы не будем подробно его упоминать, а просто отследим механизм.

🔴 Лига чемпионов:

  • Предварительный раунд: четыре команды (полуфиналы, финал) – один победитель.
  • Первый квалификационный: этот победитель + добавляются 33 чемпиона, стартующих с этого раунда. 17 пар – 17 победителей.
  • Второй квалификационный: эти 17 победителей + еще девять участников ЛЧ. 13 пар – 13 победителей.
  • Третий квалификационный: эти 13 победителей + еще семь участников ЛЧ. 10 пар – 10 победителей.
  • Раунд плей-офф: эти 10 победителей + еще два участника ЛЧ. Шесть пар – шесть победителей.
  • Группа: эти шесть победителей + 26 участников группового этапа = привычные нам 32 команды.

🟡 Лига Европы:

  • Квалификационный раунд: одна команда плюс упавшие 13 проигравших во втором раунде ЛЧ. Семь пар – семь победителей.
  • Раунд плей-офф: эти семь победителей + шесть (не все десять!) упавших из третьего раунда ЛЧ (пути чемпионов) + семь участников ЛЕ, стартующих с этого раунда. 10 пар – 10 победителей.
  • Группа: эти 10 победителей + четыре упавшие из третьего раунда ЛЧ (пути нечемпионов) + шесть упавших из раунда плей-офф ЛЧ + 12 участников группового этапа = 32 команды.

🟢 Лига конференций:

  • Первый квалификационный раунд: 70 команд – 35 победителей.
  • Второй: эти 35 победителей + 20 вылетевших из второго раунда ЛЧ + 55 участников ЛК, стартующих с этого раунда. 55 пар – 55 победителей.
  • Третий: эти 55 победителей + семь участников ЛК. 31 пара – 31 победитель.
  • Раунд плей-офф: этот 31 победитель + семь вылетевших из квалификации ЛЕ + шесть участников ЛК. 22 пары – 22 победителя.
  • Группа: эти 22 победителя + 10 вылетевших из раунда плей-офф ЛЕ = 32 команды.

В какие дни будут проводиться матчи?

🔴 Лига чемпионов остается по вторникам и средам.

🟡🟢 Матчи ЛЕ и ЛК – в четверг. Предполагается, что они будут проходить одновременно, но в двух разных временных слотах.

Так, а где будет финал Лиги конференций?

Оригинальный выбор УЕФА – «Арена Комбетаре» в Тиране (столица Албании). Этот стадион на 22500 зрителей построен в 2019 году.

Финал запланирован на 25 мая 2022 года. Финал ЛЕ – на 18 мая, финал ЛЧ – на 28 мая.

Автор:
Михаил Морозов
Автор и редактор. Лучшая память на «Голе».
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