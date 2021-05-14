Все-все про формат нового турнира Лига конференций. Кто и откуда туда попадает. Как он изменит все еврокубки
УЕФА разрабатывал проект по внедрению третьего еврокубка в добавление к Лиге чемпионов и Лиге Европы еще с середины 2010-х. В декабре 2018-го УЕФА подтвердил: новый турнир будет. Осенью 2019-го он получил длинное название «Лига конференций УЕФА».
Президент УЕФА Александер Чеферин – о преимуществах: «Больше матчей для большего количества клубов, больше ассоциаций на групповых этапах».
С лета 2021 года у нас будут три евротурнира:
🔴 Лига чемпионов
🟡 Лига Европы
🟢 Лига конференций
Во что теперь превратятся еврокубки с 2021 по 2024 год?
🔴 Лига чемпионов
Изменений не будет. Привычная картина:
- Предварительный раунд, три квалификационных, раунд плей-офф за выход в группу.
- Групповой этап с восемью группами по четыре команды.
- Плей-офф: 1/8, 1/4 и далее по кубковой системе.
🟡 Лига Европы
Было:
- 5 раундов отбора. Предварительный раунд, три квалификационных раунда, раунд плей-офф за выход в группу.
- 12 групп по четыре команды.
- По две лучшие команды из групп выходят в 1/16, к ним добавляются восемь команд из ЛЧ.
Стало:
- 2 раунда отбора. Один раунд квалификации и раунд плей-офф за выход в группу.
- 8 групп по четыре команды.
- Победители восьми групп выходят в 1/8
- Вторые команды групп играют стыки с восемью командами из ЛЧ (то есть занявшими там третьи места в группах) – победители пар выходят в 1/8. Далее – по привычной кубковой системе.
🟢 Лига конференций (далее – ЛК)
- 5 раундов отбора. Три раунда квалификации, раунд плей-офф за выход в группу.
- Копия ЛЧ и ЛЕ: 8 групп по четыре команды.
- Копия ЛЕ: Победители восьми групп ЛК выходят в 1/8.
- Копия ЛЕ: Вторые команды групп играют стыки с восемью командами из ЛЕ (то есть занявшими третьи места) – победители пар выходят в 1/8. Далее – по привычной кубковой системе.
Победитель ЛК получит прямую путевку в Лигу Европы на следующий сезон.
По форматам все просто. Но кто куда вылетает до групп?
Тут сложнее.
🔴➡️🟢 Из ЛЧ в ЛК:
- 20 вылетевших из предварительного и первого раунда квалификации ЛЧ – во второй раунд квалификации ЛК.
🔴➡️🟡 Из ЛЧ в ЛЕ (привычно):
- 13 вылетевших из второго раунда квалификации ЛЧ – в квалификацию ЛЕ.
- 6 вылетевших из третьего раунда квалификации ЛЧ – в раунд плей-офф ЛЕ.
- 10 вылетевших из раунда плей-офф ЛЧ – в группу ЛЕ.
🟡➡️🟢 Из ЛЕ в ЛК:
- 7 вылетевших из раунда квалификации ЛЕ – в раунд плей-офф ЛК.
- 10 вылетевших из раунда плей-офф ЛЕ – в группу ЛК.
Но можно запомнить вот такой шпаргалкой.
Если совсем ранняя стадия ЛЧ, то вылет в ЛК. Если квалификация ЛЧ – то вылет уже в ЛЕ. Если квалификация ЛЕ – то вылет в ЛК.
Какие теперь особенности у евротурниров?
🔴 В Лиге чемпионов в целом ничего не меняется, только команды с очень ранних раундов вылетают в Лигу конференций.
🟡 В Лиге Европы играют 15 победителей национальных кубков из стран с первого по 15-е место по рейтингу УЕФА. Если Кубок выигрывает команда, участвующая в ЛЧ, то вместо нее в ЛЕ попадает следующая после ЛЧ-мест команда в лиге. Плюс к ним – по одной дополнительной команде из пяти топ-лиг, плюс вылетевшие из квалификаций ЛЧ.
🟡 Именно поэтому турнир ЛЕ должен стать интереснее – там не будет засилья команд из лиг слабее. Из стран с 16-го места по рейтингу и ниже в группу смогут просочиться всего несколько команд – и только из ЛЧ.
🟡 Но при этом Лига Европы фактически дублирует Лигу чемпионов по формату (те же восемь групп по четыре команды). Просто он будет чуть более разнообразным по составу участников из разных стран.
🟡 Лига конференцийзабирает часть команд из ЛЕ – несколько мест из топ-лиг плюс все остальные, игравшие ранее в квалификациях и иногда добиравшиеся до группы ЛЕ. Например, в прошлом сезоне почти из всех стран, входящих в УЕФА, в ЛЕ попадали по три команды (включая РПЛ). Сейчас – у топ-пяти лиг будет по две, еще у десяти – одна.
🟢 В Лиге конференций изначально будут играть по три команды из стран с 16-го по 50-е место (исключая Лихтенштейн, так как часть клубов играет в Швейцарии). По две команды – из стран с шестого по 15-е (включая РПЛ).
🟢 В ЛК без топ-команд не обойдется – по одной из пяти топ-лиг. Но им не гарантирован групповой этап. Для группы им нужно будет пройти раунд плей-офф. Если брать по состоянию на 12 мая, то в ЛК попадают, например, «Тоттенхэм», «Вильярреал», «Рома», «Марсель» и менхенгладбахская «Боруссия».
Представьте эти пять команд в плей-офф ЛК, добавьте туда по одной команде из Португалии, России (ох, сложно, но представьте) и Голландии плюс потенциально восемь вылетевших команд из ЛЕ (мы уже сказали, что турнир станет сильнее) – и плей-офф получится вполне зрелищным. Но это при условии, если команды из топ-пять отнесутся к турниру серьезно.
А как формируется квалификация? Сложно ли понять это теперь?
У каждой страны есть определенное количество команд, распределенных по разным турнирам. У топ-4 рейтинга УЕФА (Англия, Испания, Германия, Италия) – это максимум: четыре в ЛЧ, две в ЛЕ, одна в ЛК. У большой группы стран, включая Россию, – две в ЛЧ, одна в ЛЕ, две в ЛК. И так далее.
В самом механизме квалификации в целом нет ничего сложного. В еврокубках есть деление на путь чемпионов и нечемпионов, но здесь мы не будем подробно его упоминать, а просто отследим механизм.
🔴 Лига чемпионов:
- Предварительный раунд: четыре команды (полуфиналы, финал) – один победитель.
- Первый квалификационный: этот победитель + добавляются 33 чемпиона, стартующих с этого раунда. 17 пар – 17 победителей.
- Второй квалификационный: эти 17 победителей + еще девять участников ЛЧ. 13 пар – 13 победителей.
- Третий квалификационный: эти 13 победителей + еще семь участников ЛЧ. 10 пар – 10 победителей.
- Раунд плей-офф: эти 10 победителей + еще два участника ЛЧ. Шесть пар – шесть победителей.
- Группа: эти шесть победителей + 26 участников группового этапа = привычные нам 32 команды.
🟡 Лига Европы:
- Квалификационный раунд: одна команда плюс упавшие 13 проигравших во втором раунде ЛЧ. Семь пар – семь победителей.
- Раунд плей-офф: эти семь победителей + шесть (не все десять!) упавших из третьего раунда ЛЧ (пути чемпионов) + семь участников ЛЕ, стартующих с этого раунда. 10 пар – 10 победителей.
- Группа: эти 10 победителей + четыре упавшие из третьего раунда ЛЧ (пути нечемпионов) + шесть упавших из раунда плей-офф ЛЧ + 12 участников группового этапа = 32 команды.
🟢 Лига конференций:
- Первый квалификационный раунд: 70 команд – 35 победителей.
- Второй: эти 35 победителей + 20 вылетевших из второго раунда ЛЧ + 55 участников ЛК, стартующих с этого раунда. 55 пар – 55 победителей.
- Третий: эти 55 победителей + семь участников ЛК. 31 пара – 31 победитель.
- Раунд плей-офф: этот 31 победитель + семь вылетевших из квалификации ЛЕ + шесть участников ЛК. 22 пары – 22 победителя.
- Группа: эти 22 победителя + 10 вылетевших из раунда плей-офф ЛЕ = 32 команды.
В какие дни будут проводиться матчи?
🔴 Лига чемпионов остается по вторникам и средам.
🟡🟢 Матчи ЛЕ и ЛК – в четверг. Предполагается, что они будут проходить одновременно, но в двух разных временных слотах.
Так, а где будет финал Лиги конференций?
Оригинальный выбор УЕФА – «Арена Комбетаре» в Тиране (столица Албании). Этот стадион на 22500 зрителей построен в 2019 году.
Финал запланирован на 25 мая 2022 года. Финал ЛЕ – на 18 мая, финал ЛЧ – на 28 мая.