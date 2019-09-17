Через трансферы «Рома» помогает в поиске пропавших детей. Так отыскали уже четверых

В июле «Рома» установила партнерство с Международным центром пропавших и эксплуатируемых детей. Главная задача – выявлять случаи, когда пропадают дети, а потом рассказывать об этом максимальному количеству людей. Инициатива направлена на разные страны: Италию, Америку, Великобританию, Кению, Бельгию и еще семерку других.

Пока все работает отлично. «Благодаря нашему партнерству с «Ромой» мы зажгли большую свечу надежды, чтобы привести этих детей домой к своим семьям. Мы благодарны игрокам, которые позволили осуществить задумку с включением детей в объявления об их переходах», – рассказала директор центра Марьяна Муниендо.

Еще до трансфера Смоллинга акция «Ромы» сработала на переходах Мерта Цетина, Генриха Мхитаряна и Давиде Дзаппакосты. Так нашли 15-летнюю девочку из Лондона и девятилетнего ребенка из Бельгии. Обычно все происходит по отработанной схеме. Сначала публикуется видео о переходе вместе с кадрами пропавших детей. Когда ребенка находят, видео переиздают. Личность удаляют и заменяют словами о том, что человек найден в безопасности.