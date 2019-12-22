«Айнтрахт» победил «Баварию» 5:1 в ноябре. С тех пор – вот ужас – одно очко в семи турах

Чаще «Айнтрахта» по чужим воротам бьет только «Бавария». Удары по своим воротам реже допускают только пять команд лиги (скажем, чаще бьют по воротам даже менхенгладбахской «Боруссии», которая сейчас подпирает лидера). Визуально по игре «Айнтрахт» не безнадежен, но уж очень много невынужденных ошибок у его игроков, проблемы с характером проявляются все чаще – команда банально не может переломить неудачный ход матча. Перерыв настал очень вовремя.

О том же сказал после игры с «Падерборном» и Бас Дост: «Думаю, хорошо, что сейчас будет свободное время – каждый может поехать к семье, а после этого – вернуться сильнее. И мы это сделаем. Я уверен».

«Айнтрахт» в прошлом сезоне дошел до полуфинала Лиги Европы, где лишь в серии пенальти проиграл «Челси». Теперь больше внимания будет к внутреннему чемпионату. В ЛЕ на этот раз есть риск вылететь пораньше – в феврале придется играть с австрийским «Ред Буллом», который гонял в этом сезоне даже «Ливерпуль».