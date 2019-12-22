«Айнтрахт» победил «Баварию» 5:1 в ноябре. С тех пор – вот ужас – одно очко в семи турах
Начало ноября-2019. «Айнтрахт» разорвал «Баварию» 5:1, после чего в Мюнхене уволили Нико Ковача (кстати, бывшего тренера «Айнтрахта»). Франкфуртский клуб забрался на седьмое место с 17 очками – до второй строчки было всего два балла.
Впереди был вполне терпимый календарь. «Айнтрахт» уже сыграл с мощной четверкой – «Лейпцигом», «Баварией» и двумя «Боруссиями». Но произошло неожиданное – «Айнтрахт» проиграл шесть матчей из семи и набрал всего лишь одно очко. И с каждым матчем обязательно связана какая-то нелепость или неприятность:
- «Фрайбург» – 0:1. В конце матча защитник Абрахам влетел в тренера соперников Штрайха и получил дисквалификацию до конца года;
- «Вольфсбург» – 0:2. Второй гол привез голкипер Видвальд;
- «Майнц» – 1:2. Матч задержался из-за того, что фанаты «Айнтрахта» набросали файеров на поле;
- «Герта» – 2:2. Отыгрались лишь в самом конце (так что могло быть и семь поражений из семи);
- «Шальке» – 0:1. Вратарь соперника Нюбель чуть не убил Гачиновича;
- «Кельн» – 2:4. Вели 2:0 и проиграли. Пропустили трижды за последние 18 минут;
- «Падерборн» – 1:2. Уступили слабейшей команде лиги.
Вместе с этим «Айнтрахт» дважды проиграл в Лиге Европы, хотя и выбрался из группы. Но во всех турнирах с той самой победы над «Баварией» – восемь поражений в 10 матчах.
Теперь вместо мыслей о возможной борьбе за зону ЛЧ «Айнтрахту» надо думать том, как не вылететь. Сейчас он 13-й, до стыков всего три очка. От еврокубковой зоны клуб отстает на десять.
Одной из причин наверняка назовут трансферную политику. «Айнтрахт» летом продал мощных центрфорвардов Аллера и Йовича на 100 миллионов евро. Нашел момент сделать это на самом пике. Клуб понадеялся на четверку нападающих в лице Пасиенсии, Доста, Силвы и Йовелича.
Первые два забили 11 голов на двоих, Силва в неважной форме, Йовелич пока слишком молод. Второй бомбардир у команды вообще защитник – шесть голов забил Хинтереггер. Но именно с голами у «Айнтрахта» особых проблем нет – всего их 27, лишь в трех матчах из 17 клуб не забивал.
Чаще «Айнтрахта» по чужим воротам бьет только «Бавария». Удары по своим воротам реже допускают только пять команд лиги (скажем, чаще бьют по воротам даже менхенгладбахской «Боруссии», которая сейчас подпирает лидера). Визуально по игре «Айнтрахт» не безнадежен, но уж очень много невынужденных ошибок у его игроков, проблемы с характером проявляются все чаще – команда банально не может переломить неудачный ход матча. Перерыв настал очень вовремя.
О том же сказал после игры с «Падерборном» и Бас Дост: «Думаю, хорошо, что сейчас будет свободное время – каждый может поехать к семье, а после этого – вернуться сильнее. И мы это сделаем. Я уверен».
«Айнтрахт» в прошлом сезоне дошел до полуфинала Лиги Европы, где лишь в серии пенальти проиграл «Челси». Теперь больше внимания будет к внутреннему чемпионату. В ЛЕ на этот раз есть риск вылететь пораньше – в феврале придется играть с австрийским «Ред Буллом», который гонял в этом сезоне даже «Ливерпуль».