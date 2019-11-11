В Бундеслиге капитан сбил с ног тренера соперника и спровоцировал большой конфликт. После игры все сразу помирились
«Айнтрахт» проиграл на выезде 0:1 «Фрайбургу» в 11-м туре Бундеслиги, но если бы не эпизод в добавленное время, про матч мало что можно было бы сказать. Несколько интересностей – это очередной и победный гол экс-форварда «Баварии» Нильса Петерсена за «Фрайбург», первый ассист молодой звезды турнира – Луки Вальдшмидта, продолжение классной осенней серии «Фрайбурга» (одно поражение в восьми матчах).
Радовался успеху тренер «Фрайбурга» Кристиан Штрайх уже после того как полежал на газоне после неожиданного столкновения. В компенсированное время «Айнтрахт» пытался сравнять счет, мяч прилетел на скамейку «Фрайбурга», куда устремился капитан гостей Дэвид Абрахам. Что произошло дальше:
• Штрайх уклонился от мяча. Он мог бы остановить его и бросить сопернику, но никакой выгоды для его команды в этом не было, о чем тренер сказал и на пресс-конференции;
• Пока Абрахам бежал, Штрайх еще успел что-то сказать. Сомнительно, что именно Абрахаму, поскольку говорил тренер будто бы в сторону. К тому же игрок «Айнтрахта» после матча не жаловался на высказывания Штрайха;
• Абрахам мог бы избежать столкновения, но на эмоциях влетел в плечо Штрайху, тот не ожидал контакта и упал;
• На Абрахама напала вся скамейка «Фрайбурга» (тренера там любят и совсем не зря, мы рассказывали об этом), но тот не стал убегать от толпы и даже не выпустил мяч из рук.
• Судья удалил и Абрахама, и наиболее активно защищавшего своего тренера – футболиста «Фрайбурга» Винченцо Грифо.
Или вот как это выглядело на видео:
В интервью сразу после матча Штрайх был невозмутим: «Да я просто стоял там и все. Абрахам, конечно, слишком эмоциональный игрок. Потом он еще сказал мне: «Думал, вы чуть более устойчивы». «Шла последняя минута компенсированного времени, и я просто как можно быстрее хотел ввести мяч в игру», – объяснил ситуацию игрок «Айнтрахта».
Сразу после матча Абрахам и Штрайха помирились. «Я и так не могу назвать себя обидчивым, – говорил тренер. – Он извинился, так что все в порядке». С Абрахамом больше не конфликтует и Грифо:
Зато фанатам «Айнтрахта» сцена с падением Штрайха напомнила ролик с Трампом. Орел тут – как символ клуба.
Лицо Штрайха, конечно же, стало мемом.
Кто-то считает, что эпизод понравился бы больше хоккейным фанатам.
Главное, что все хорошо завершилось.
В Бундеслиге уже прошло 11 туров, но все перемешалось, странностей много:
- Лидирует с четырехочковым отрывом «Боруссия», но не из Дортмунда, а из Менхенгладбаха;
- Позицию с «Баварией» делит «Фрайбург», который спасался от вылета в прошлом году;
- Лучшая немецкая команда прошлого евросезона – «Айнтрахт» – не поднимается выше девятого места;
- Недавно лишь «Вольфсбург» и «Ювентус» были клубами без поражений в сезоне. «Вольфсбург» сейчас – уже рухнул на десятое место.
- Но притом плотность такова, что между вторым и десятым местами – всего четыре очка разницы.