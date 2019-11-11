В Бундеслиге капитан сбил с ног тренера соперника и спровоцировал большой конфликт. После игры все сразу помирились

Радовался успеху тренер «Фрайбурга» Кристиан Штрайх уже после того как полежал на газоне после неожиданного столкновения. В компенсированное время «Айнтрахт» пытался сравнять счет, мяч прилетел на скамейку «Фрайбурга», куда устремился капитан гостей Дэвид Абрахам. Что произошло дальше:

• Штрайх уклонился от мяча. Он мог бы остановить его и бросить сопернику, но никакой выгоды для его команды в этом не было, о чем тренер сказал и на пресс-конференции;

• Пока Абрахам бежал, Штрайх еще успел что-то сказать. Сомнительно, что именно Абрахаму, поскольку говорил тренер будто бы в сторону. К тому же игрок «Айнтрахта» после матча не жаловался на высказывания Штрайха;

• Абрахам мог бы избежать столкновения, но на эмоциях влетел в плечо Штрайху, тот не ожидал контакта и упал;

• На Абрахама напала вся скамейка «Фрайбурга» (тренера там любят и совсем не зря, мы рассказывали об этом), но тот не стал убегать от толпы и даже не выпустил мяч из рук.

• Судья удалил и Абрахама, и наиболее активно защищавшего своего тренера – футболиста «Фрайбурга» Винченцо Грифо.