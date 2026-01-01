Сергей Юран

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Футбол
Евсеев – о ничьей «Уфы» и «Спартака»: «Все говорили про 6 очков. Где эти 6 очков?»
#Вадим Евсеев
Футбол
«Химки» расторгли контракт с Юраном по соглашению сторон. Ранее он хотел жаловаться в УЕФА
#Сергей Юран
Футбол
Юран пожалуется на «Химки» в УЕФА
#Сергей Юран
Футбол
Футболисты «Химок» написали письмо губернатору Московской области, в котором не согласились с увольнением Юрана
#Химки
Футбол
«Химки» объявили об уходе Юрана
#Сергей Юран
Футбол
Юран хочет позвонить Федуну из-за своей отставки из «Химок»
#Сергей Юран
Футбол
Газизов усомнился в словах Юрана о его влиянии на увольнение: «Может, не так интерпретировали?»
#Шамиль Газизов
Футбол
Пресс-служба «Химок» опровергла уход Юрана, но гендиректор подтвердил отставку
#Сергей Юран