«Спартак» – «Енисей», полуфинал Кубка России. Обзор, прогноз и ставки на матч: 11 мая

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Спартак» – «Енисей»

Встречу в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ»;

Трансляция начнется в 19:00 по московскому времени;

Матч будет доступен для просмотра и на официальном сайте канала.

Транслировать игру также будет «Телеспорт» у себя на сайте.

«Спартак» на пути к полуфиналу прошел «Кубань» и ЦСКА. «Енисей» обошел в группе «Знамя» и «Крылья Советов», а в плей-офф разгромил 4:0 «Локомотив» и уверенно убрал с дороги «Рубин» (3:1).

Из последних шести матчей во всех турнирах «Спартак» выиграл четыре. У «Енисея» в 2022 году была мощная серия из десяти побед в 11 матчах, но в следующих двух играх команда набрала лишь очко в ФНЛ. Она до сих пор претендует на место в стыковых матчах.

«Спартак» последний раз играл в полуфинале Кубка в 2018 году, но уступил дома по пенальти «Тосно». В финал клуб последний раз выходил в 2006-м, а трофей брал в 2003-м.

«Спартак» и «Енисей» трижды встречались в российской истории. 3:2 и 2:0 – победы «Спартака» в РПЛ, 1:0 – так выиграл «Енисей» на групповом этапе Кубка в 2020-м.