«Спартак» – «Енисей», полуфинал Кубка России. Обзор, прогноз и ставки на матч: 11 мая
В России уже известен чемпион, но имя победителя Кубка России пока еще не определено. В полуфиналах играют четыре команды, по две – из РПЛ и ФНЛ. «Спартак» играет дома с «Енисеем».
- Матч состоится в среду, 11 мая.
- Начало – в 19:30 по московскому времени.
- Winlineпредлагает поставить на победу «Спартака» в основное время за 1,44, «Енисея» – за 7,0. Коэффициент на проход «Спартака» составляет 1,25, «Енисея» – 4,0.
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Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Спартак» – «Енисей»
- Встречу в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ»;
- Трансляция начнется в 19:00 по московскому времени;
- Матч будет доступен для просмотра и на официальном сайте канала.
- Транслировать игру также будет «Телеспорт» у себя на сайте.
«Спартак» на пути к полуфиналу прошел «Кубань» и ЦСКА. «Енисей» обошел в группе «Знамя» и «Крылья Советов», а в плей-офф разгромил 4:0 «Локомотив» и уверенно убрал с дороги «Рубин» (3:1).
Из последних шести матчей во всех турнирах «Спартак» выиграл четыре. У «Енисея» в 2022 году была мощная серия из десяти побед в 11 матчах, но в следующих двух играх команда набрала лишь очко в ФНЛ. Она до сих пор претендует на место в стыковых матчах.
«Спартак» последний раз играл в полуфинале Кубка в 2018 году, но уступил дома по пенальти «Тосно». В финал клуб последний раз выходил в 2006-м, а трофей брал в 2003-м.
«Спартак» и «Енисей» трижды встречались в российской истории. 3:2 и 2:0 – победы «Спартака» в РПЛ, 1:0 – так выиграл «Енисей» на групповом этапе Кубка в 2020-м.